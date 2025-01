Novo PL de Welbe Macedo deve criar debates sobre o uso de celular nas escolas

O vereador Welbe Macedo protocolou na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Projeto de Lei que institui política de conscientização sobre o uso de celular no ambiente escolar, com o objetivo de promover o uso responsável e equilibrado desse dispositivo, visando a melhoria da qualidade do ambiente escolar, o respeito aos professores e às atividades educacionais.

A Política de Conscientização sugerida em Lei pelo vereador poderá ser implementada por meio de campanhas educativas, palestras, folhetos informativos e outras ações de sensibilização que busquem informar alunos, pais e profissionais da educação sobre os impactos do uso excessivo do celular na escola.

“A ideia é, em vez de proibir, sensibilizar os pais e alunos sobre o uso responsável de celulares, de modo a evitar que seu uso excessivo prejudique o processo de aprendizagem e a convivência no ambiente escolar. Embora a regulação direta do uso de celulares nas escolas seja uma competência que excede os limites das atribuições do poder Legislativo Municipal, o nosso papel é o de sensibilizar e promover um diálogo sobre o tema, criando um espaço para o debate e a conscientização de alunos, pais e professores”, concluiu Welbe Macedo.

O Projeto de Lei criado pelo vereador visa complementar a lei federal (já aprovada) em âmbito municipal, e passará nos próximos dias pela comissão da casa legislativa de São Caetano do Sul.