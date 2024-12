SP: Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia completa um ano com resultados positivos

O Programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, celebrou um ano de atividades e alcançou resultados significativos. Com a entrega de 27 mil óculos e o atendimento de 141 mil estudantes por profissionais de saúde ocular, o programa representa um investimento de R$ 30 milhões, visando prevenir problemas visuais e combater a evasão escolar.

Desenvolvido pelas secretarias municipais da Saúde (SMS) e da Educação (SME), em colaboração com o Instituto Suel Abujamra, o programa teve início em novembro de 2023. Seu principal objetivo é diagnosticar precocemente doenças e condições oculares entre os alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RME), evitando assim complicações futuras.

Ao longo do ano, o programa promoveu mais de 35 mil consultas, em média, com a atuação simultânea de nove equipes que atenderam todas as quatro regiões da cidade. A meta até 2025 é examinar a saúde ocular de mais de 420 mil crianças entre seis e 17 anos em 587 escolas municipais. O projeto busca melhorar o desempenho acadêmico ao oferecer serviços oftalmológicos gratuitos, incluindo distribuição de óculos, assistência hospitalar e intervenções personalizadas conforme necessário.

Para garantir uma avaliação completa, são realizados diversos exames durante as triagens, como acuidade visual, autorrefração, tonometria, ceratometria (curvatura da córnea), retinografia e Motilidade Extrínseca Ocular (MEO). Esse processo não apenas otimiza o tempo dos responsáveis como também contribui para a redução da evasão escolar, considerando que aproximadamente 22% dos alunos abandonam as aulas devido a problemas de visão.

A equipe do programa conta com mais de 60 oftalmologistas e outros profissionais da saúde, incluindo tecnólogos e assistentes. As nove equipes operam diariamente nas escolas, enquanto uma décima equipe permanece disponível para emergências, realizando atendimentos que podem chegar a 200 crianças por instituição.

No início do programa, uma visita prévia é realizada nas escolas para definir os locais de atendimento e obter as autorizações necessárias dos responsáveis. No dia das consultas, os estudantes passam por uma série de exames para avaliar sua saúde ocular. Quando identificadas alterações, os tecnólogos encaminham os casos para os oftalmologistas e aplicam um colírio para dilatação.

Aproximadamente 80% das crianças atendidas recebem prescrições para óculos e são orientadas na escolha das armações adequadas. Casos que exigem avaliação mais complexa ou cirúrgica são devidamente encaminhados.

No que diz respeito ao impacto nas escolas, das 13 Diretorias Regionais de Ensino (DREs) da rede municipal de São Paulo, nove participaram do programa no primeiro semestre de 2024. Dentre elas estão Pirituba-Jaraguá, São Mateus, Ipiranga, Butantã, Capela do Socorro, Santo Amaro, São Miguel, Freguesia/Brasilândia e Itaquera, totalizando 307 instituições atendidas até agora. Os resultados obtidos têm se mostrado significativos em cada uma dessas escolas.

Por exemplo, em São Mateus foram distribuídos 5.894 óculos e realizadas 7.145 consultas médicas. Já em Pirituba-Jaraguá, foram entregues 5.022 óculos e realizadas 6.199 consultas médicas. A continuidade desse programa é vital para assegurar a saúde ocular das crianças e garantir um ambiente educacional mais produtivo.