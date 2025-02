Programa Avança Saúde Escolar retorna em SP

O Programa Avança Saúde Escolar – Oftalmologia, promovido pela Prefeitura de São Paulo, retorna à Rede Municipal em 2025, após ter beneficiado 141 mil estudantes e entregue mais de 27 mil óculos. A iniciativa destina-se a assegurar a saúde ocular de crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs).

Para a realização da triagem oftalmológica, é imprescindível obter a autorização das famílias dos alunos. Este processo envolve uma série de exames destinados a avaliar a saúde visual dos participantes. Aqueles que necessitarem de correção visual receberão óculos, podendo escolher a armação que preferirem. Nos casos em que forem detectadas condições oculares mais complexas, como estrabismo, os estudantes serão encaminhados ao Instituto Suel Abujamra para atendimento especializado, incluindo a possibilidade de intervenção cirúrgica quando necessário.

A principal meta do programa é aprimorar o desempenho acadêmico dos alunos e prevenir a evasão escolar provocada por diagnósticos oftalmológicos tardios. De acordo com um estudo do programa Alfabetização Solidária, as deficiências visuais são responsáveis por 22,9% das desistências escolares no nível fundamental em todo o Brasil.

Lançado em 2023, o programa busca não apenas evitar problemas visuais que afetam o aprendizado, mas também promover diagnósticos precoces de doenças oculares.

A iniciativa é realizada por meio de uma colaboração entre as secretarias municipais de Educação e Saúde, em parceria com o Instituto Juntos pela Visão. O Secretário Municipal de Educação, Fernando Padula, comentou: “Esta é mais uma política pública integrada entre saúde e educação, que faz toda a diferença no pleno desenvolvimento dos nossos estudantes. As questões relacionadas à saúde ocular têm um impacto direto na aprendizagem das nossas crianças e jovens; por isso, este programa atua de forma preventiva.”

A retomada dos atendimentos está prevista para fevereiro, com início nas Diretorias Regionais de Educação (DREs) Penha, Jaçanã/Tremembé e Campo Limpo. As DREs Santo Amaro e São Miguel também continuarão a oferecer os serviços. A expectativa é que todas as EMEFs, EMEBs e EMEFMs sejam atendidas ao longo do ano.

Para participar do programa e realizar a triagem oftalmológica, é fundamental que os pais ou responsáveis assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a participação dos estudantes. As famílias devem entrar em contato com a secretaria da escola para verificar o calendário de atendimentos e garantir as autorizações necessárias.