Wagninho Negritude é atração do Samba da Viela neste domingo 

Neste domingo (29) é dia de cantar “Vai ficar legal, pagode na Cohab, no maior astral. Bem em frente à lanchonete sambando e fazendo um grande Carnaval”, música intitulada “Cohab City” que foi sucesso na década de 1990, além de outras canções de pagode e samba. O cantor e compositor Wagninho Negritude marcará presença na quarta edição do projeto Samba da Viela , que ocorre no Parque João Ramalho , em Santo André , a partir das 12h.

O projeto é realizado pelo coletivo MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas de Santo André), com financiamento do Fundo Municipal de Cultura de Santo André, com o objetivo de fomentar as rodas de samba nas comunidades do município andreense, resgatando esse gênero musical que nasceu no berço de regiões periféricas.

As rodas de samba surgiram entre os negros escravizados, ainda no século XIX. Foi batucando e batendo nas palmas das mãos, cantando e dançando samba que eles se alegravam e conseguiam esquecer um pouco da vida hostil que levavam. As rodas de samba são expressões que contam sobre a realidade de uma comunidade e dos seus artistas que lá vivem, sendo uma importante expressão cultural para descobrir e potencializar novos talentos, promover a união de amigos e familiares, além de contribuir com a formação de cidadãos mais críticos e promover a transformação social.

O evento acontecerá na avenida dos Estados, 7.333, no Parque João Ramalho, das 12h às 18h, beneficiando diretamente os moradores dos núcleos Ipiranga I e II. A entrada é livre e gratuita para todos os públicos. Além disso, há estacionamento no local.

O Samba da Viela é apresentado pelos artistas Bebê do Góes, Genison Soares Pinheiro, Thiago dos Santos Soares, Juninho Morada e Ricardo Jakson Botton, grupo que foi formado na região do Parque João Ramalho e que deu origem ao projeto. Também haverá apresentações dos DJs Dilsinho e Mano P.

Durante todo o evento, serão comercializadas comidas e bebidas, contribuindo para promover geração de renda aos moradores locais.