Voepass Retorna Voo Após Problema Técnico em Aeronave

Na noite de segunda-feira (30), um incidente envolvendo um avião da Voepass ocorreu durante um voo que partia de Ribeirão Preto (SP) com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O voo 2214 precisou retornar ao aeroporto de origem após cerca de 45 minutos de decolagem devido a uma falha técnica.

O aeronave, que transportava 43 passageiros e quatro tripulantes, apresentou um problema não especificado pela companhia aérea. A Voepass informou que, seguindo os protocolos de segurança, um outro avião foi mobilizado para realizar o trajeto, e o novo voo partiu às 22h01, acumulando um atraso total de 1h31.

A situação ocorre em um momento delicado para a Voepass, que está sob intenso escrutínio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) desde o trágico acidente aéreo em Vinhedo (SP), ocorrido no dia 9 de agosto, onde 62 pessoas perderam a vida. Desde então, a companhia tem passado por uma série de reestruturações administrativas e operacionais.

Recentemente, a empresa anunciou a demissão do diretor jurídico Eduardo Busch, que também ocupou a posição de CEO e era considerado próximo do presidente José Luiz Felício Filho. Esse afastamento é visto como um dos mais significativos dentro da empresa nos últimos tempos.

A reformulação da Voepass levou à saída de três diretores em 25 de setembro e resultou na suspensão das operações em várias cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE), Confins (MG), Porto Seguro (BA) e Natal (RN), entre outras.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está investigando as circunstâncias do acidente em Vinhedo. Um relatório preliminar indicou que sistemas da aeronave emitiram alertas sobre possível formação de gelo nas asas durante o voo. A gravação da caixa-preta revelou que o piloto mencionou problemas no sistema de degelo logo no início do percurso.

A análise dos dados para confirmar as informações está em andamento, mas as investigações da Aeronáutica geralmente demandam cerca de 16 meses para serem concluídas.