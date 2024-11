Justiça obriga Voepass e Latam a pagarem pensão a viúvo de comissária morta

A recente decisão da Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto, envolvendo a Voepass e a Latam, destaca uma importante questão legal e emocional decorrente do trágico acidente aéreo que vitimou Débora Soper Ávila e outras 61 pessoas. A comissária de bordo, que deixou uma carreira em estética para seguir sua paixão pela aviação, faleceu em um acidente devastador em Vinhedo, São Paulo, quando a aeronave caiu em um condomínio residencial.

O tribunal determinou que as duas companhias aéreas devem pagar uma pensão mensal ao viúvo de Débora, Marcus Vinícius Ávila Sant’anna. Este pagamento visa amparar financeiramente o cônjuge sobrevivente, reconhecendo a dependência econômica do marido em relação à vítima. Essa decisão liminar também reflete a complexidade dos acordos de codeshare entre as empresas aéreas, como foi o caso entre Latam e Voepass.

O acidente ocorreu em 9 de agosto deste ano, quando o voo saiu de Cascavel (PR) rumo a Guarulhos (SP). As investigações preliminares indicam uma possível falha no sistema antigelo da aeronave ATR 72-500. O Cenipa continua investigando as causas do desastre. Todas as vítimas faleceram devido ao impacto brutal do avião com o solo.

Além da pensão, há um pedido pendente de indenização por danos morais para os familiares de Débora, incluindo o viúvo, seus pais e irmão. Os advogados acreditam que as companhias aéreas também serão responsabilizadas por essa compensação.

A decisão judicial é um passo crucial para assegurar apoio financeiro e emocional aos familiares das vítimas. No entanto, como ainda cabe recurso, o caso permanece aberto a desdobramentos futuros.