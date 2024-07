Virada Esportiva Inclusiva em Santo André supera expectativas e atende mais de 1,2 mil pessoas

A etapa de Santo André da Virada Esportiva Inclusiva Brasil (VEI), realizada gratuitamente na semana passada, em três locais diferentes da cidade, superou as expectativas iniciais e fechou com a participação de 1,2 mil pessoas. A previsão inicial era chegar a mil pessoas atingidas, entre crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, e idade mínima de 6 anos, nos três dias de evento.

“O objetivo era permitir que o público, com ou sem deficiência, realmente vivenciasse, pelo menos, uma das onze modalidades, e tivesse uma experimentação do esporte adaptado”, afirma Paulo Pontes, presidente do Instituto Incentivar, realizador da Virada Esportiva Inclusiva.

A Virada Esportiva Inclusiva de Santo André contou com patrocínio da Braskem, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. No final do ano passado, a Virada aconteceu em Campinas (SP) e, neste segundo semestre, segue para Maceió (AL).

Durante três dias, a VEI teve atividades teóricas e de conscientização, mas também atividades práticas. Na abertura, realizada no dia 26 de junho, no Auditório do Centro Público Profissional João Amazonas, foi feita uma roda de conversa com atletas paralímpicos, momentos de debate e trocas de experiências sobre os desafios e as possibilidades de inclusão. Na quinta-feira (27), a atividade aconteceu na EMEIEF Machado de Assis, no bairro Parque Represa. Foram oferecidas pequenas vivências para a sensibilização dos(as) alunos(as) e professores(as) de escolas públicas parceiras, em quatro modalidades (atletismo, bocha, hóquei sobre piso e parabadminton) Já na sexta-feira (28) no “Espaço Experimentações” no Sesc Santo André, o formato de circuito de atividades convidou o público a vivenciar, experimentar e se aproximar das modalidades paradesportivas oferecidas pela programação.

No último dia, professores e monitores transmitiram as regras e as técnicas de cada jogo e modalidade e orientaram os(as) participantes sobre os procedimentos de segurança e demais curiosidades sobre o esporte. No total, foram onze espaços reservados para: atletismo, parabadminton, basquete em cadeiras de rodas, futebol de 5 (deficientes visuais), rugby em cadeira de rodas, goalball, vôlei sentado, handebol, hóquei sobre piso, bocha e xadrez para deficientes visuais.

O coordenador do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, afirma que o esporte é o melhor meio para inclusão de pessoas com deficiência. “Além de sofrerem preconceito, elas podem fazer uma autoavaliação equivocada de que são incapazes. O esporte, porém, transforma e ressignifica vidas, criando ídolos e grandes exemplos de superação, principalmente para as novas gerações.”