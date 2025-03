Vini Jr. celebra classificação e alfineta rival em redes sociais

Após um intenso confronto no Estádio Metropolitano, o jogador brasileiro Vini Jr. expressou sua satisfação pela classificação do Real Madrid para as quartas de final da UEFA Champions League, apesar de uma atuação abaixo das expectativas. O atleta, que havia perdido uma penalidade crucial durante o tempo regulamentar, utilizou suas redes sociais para celebrar a conquista e também fazer uma provocação ao seu arquirrival, o Atlético de Madrid.

Em uma postagem que chamou atenção dos internautas, Vini Jr. compartilhou uma imagem onde aparece segurando a taça da Champions, que estava estampada em sua camisa do Real Madrid, acompanhada da provocativa legenda: ‘Como você se sente?‘. A mensagem foi direcionada aos torcedores do Atlético, que durante toda a partida haviam entoado gritos de provocações contra o jogador.

Além dessa publicação, o atacante já havia utilizado sua conta no X (antigo Twitter) para cutucar ainda mais os rivais: “Madrid há apenas um. Mas isso todos nós sabemos. Vamos melhorar e vamos para a próxima“. Essa afirmação reforçou a superioridade histórica do Real sobre o Atlético na competição europeia, especialmente considerando que o clube colchonero nunca conquistou a Liga dos Campeões e perdeu duas finais para os merengues.

No entanto, vale ressaltar que a performance de Vini Jr. na partida não foi das melhores. Ele teve uma oportunidade decisiva aos 25 minutos do segundo tempo, quando teve a chance de colocar o Real Madrid à frente ao cobrar um pênalti, mas mandou a bola por cima do gol. Na prorrogação, o técnico optou por substituí-lo por Endrick, buscando renovar as forças da equipe para garantir a classificação.