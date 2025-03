Real Madrid vence Atlético nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da UEFA Champions League após um confronto eletrizante contra o Atlético de Madrid, decidido nos pênaltis no Estádio Metropolitano. O duelo terminou com a vitória do clube merengue por 4 a 2 nas cobranças, após uma derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, resultado que levou a partida à prorrogação.

No jogo, o Atlético saiu na frente logo no início, com um gol relâmpago de Gallagher, que balançou as redes menos de 30 segundos após o apito inicial. A equipe da casa dominou a primeira metade da partida, criando diversas oportunidades e mantendo o Real Madrid sem conseguir finalizar com perigo.

Na segunda etapa, o panorama começou a mudar. O Real Madrid, que não havia mostrado força no primeiro tempo, conseguiu aumentar seu ritmo e pressionar mais o adversário. A grande chance de empatar veio em uma jogada individual de Kylian Mbappé, que sofreu falta dentro da área. Vini Jr. teve a responsabilidade de cobrar o pênalti, mas acabou isolando a bola, perdendo uma oportunidade crucial que poderia ter mudado o rumo da partida.

Com o empate não concretizado, as duas equipes se prepararam para a prorrogação. Embora ambas buscassem avançar em busca do gol decisivo, a preocupação defensiva e o desgaste físico começaram a prevalecer. Sem que houvesse alterações significativas no marcador, a decisão foi para os pênaltis.

Na série de penalidades, o Real Madrid mostrou mais eficiência e conseguiu converter quatro cobranças, enquanto o Atlético viu duas de suas tentativas pararem nas mãos do goleiro adversário. Com isso, o Real Madrid avança para enfrentar o Arsenal nas quartas de final da competição.

As datas dos confrontos das quartas de final estão marcadas para começar no dia 8 de abril, e o Arsenal, após uma campanha sólida na fase de grupos, terá a vantagem de decidir a classificação em casa.

É importante ressaltar que Vini Jr., apesar do potencial demonstrado em outras ocasiões, não teve um desempenho destacado neste jogo e foi substituído por Endrick antes do término da partida. Este desafio também marcou um momento delicado para ele no Estádio Metropolitano, já que ainda não conseguiu marcar gols neste estádio desde sua chegada ao clube.

Com esta vitória, o Real Madrid continua sua busca pelo título na principal competição europeia e mantém um histórico impressionante: avança em 22 dos últimos 23 confrontos eliminatórios em que venceu o primeiro jogo. Por outro lado, o Atlético não perde em casa em confrontos eliminatórios desde a temporada 1996/97, quando foi derrotado pelo Ajax.