Vini Jr. brilha e responde a provocações da torcida do Manchester City

No último confronto entre Real Madrid e Manchester City, o clima nas arquibancadas do Etihad Stadium foi marcado por provocações direcionadas ao brasileiro Vinicius Jr. Em um gesto de rivalidade, os torcedores do clube inglês levantaram um bandeirão com a frase: “Pare de chorar tanto“, aludindo ao prêmio Bola de Ouro recebido pelo volante Rodri.

Após a partida, Vinicius Jr. expressou sua determinação em se destacar a cada jogo. Ele afirmou: “Cada jogo é uma nova história que eu posso mostrar o meu potencial e tudo o que venho fazendo dentro de campo. Nunca tive medo de nenhuma torcida, de nada que acontece dentro de campo, e a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionado, fico com mais vontade de fazer gols e fazer uma grande partida.” Essas palavras foram ditas em entrevista à TNT Sports.

O jogador brasileiro teve um papel fundamental na vitória do Real Madrid, contribuindo diretamente para dois gols da equipe. Ele finalizou uma jogada que resultou no gol de Brahim Díaz e forneceu uma assistência para o gol de Bellingham. Ao término do jogo, Vinicius exibiu com orgulho o patch de campeão da Champions League do Real Madrid, como resposta às provocações dos adversários.

Vinicius complementou: “Eles (torcedores) já sabem. Toda vez que vão jogar contra a gente é muito complicado para os dois lados, mas nessa competição sempre temos algo a mais. Esperamos que nossa torcida esteja conosco na volta para nos ajudar e fazer uma grande festa.”

Com este resultado, o Real Madrid está em uma posição favorável para avançar na competição, necessitando apenas de um empate no próximo jogo em casa. Por outro lado, o Manchester City precisa vencer por dois gols de diferença para garantir sua classificação. Se vencer por apenas um gol, a decisão será levada para a prorrogação.

O tão aguardado duelo de volta está agendado para a próxima quarta-feira (19), às 17h (horário de Brasília), no icônico Estádio Santiago Bernabéu.