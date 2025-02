Jude Bellingham celebra vitória do Real Madrid sobre o Manchester City

O jogador Jude Bellingham, responsável pelo gol decisivo na vitória do Real Madrid por 3 a 2 contra o Manchester City, destacou a importância do resultado obtido no Etihad Stadium. A partida se desenrolou com os merengues em desvantagem até os últimos dez minutos, quando Brahim Díaz igualou o marcador e Bellingham selou a virada após uma ação defensiva de Vinicius Jr. sobre Rico Lewis.

“No meu gol, continuei correndo e o Vini conseguiu recuperar a bola. É uma situação rara, mas merecíamos sair com a vitória”, afirmou o atleta, reafirmando a qualidade da performance da equipe espanhola durante o jogo.

Bellingham não hesitou em reconhecer que foi uma das melhores exibições do Real Madrid na temporada. “Com certeza foi um dos melhores futebóis que jogamos nessa temporada. Virar o jogo no fim contra uma equipe como o Manchester City é sempre um desafio. No final, conseguimos aproveitar uma das oportunidades que criamos”, acrescentou.

Com esta vitória, o Real Madrid detém uma vantagem no confronto e poderá avançar para as oitavas de final da competição com um simples empate na próxima quarta-feira, dia 19, às 17h (horário de Brasília), em casa, no Santiago Bernabéu. O jogador inglês celebrou essa posição favorável: “É verdade que estamos em uma boa situação. Temos um gol de vantagem, o que é muito importante para o jogo de volta. Realmente merecemos essa vitória; foi um desempenho excelente”.