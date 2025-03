‘Vingadores’ prendem suspeitos acusados de roubar celulares em bloco de pós-carnaval em SP

Policiais disfarçados de “Vingadores” prenderam, neste domingo (9), suspeitos de roubar celulares de foliões em um bloco de pós-carnaval na região central da capital.

Os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estavam infiltrados no bloco, acompanhando a movimentação, quando desconfiaram da atitude de um dos homens. Durante a abordagem, foram encontrados cinco celulares em posse do suspeito.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins.

De acordo com as investigações, o grupo agia em conjunto, simulando brigas para agredir algumas vítimas e roubar seus celulares.

Essa não foi a primeira ação de policiais infiltrados em blocos para garantir a segurança dos foliões. No dia 1º de março, policiais disfarçados de Power Rangers prenderam um criminoso que carregava sete celulares furtados em um bloco na zona sul. No dia seguinte, policiais civis disfarçados recuperaram 11 aparelhos com três homens, detidos na região do Parque Ibirapuera, também na zona sul de São Paulo.