Entenda qual plano estratégio a polícia de SP utilizou para combater a criminalidade no Carnaval 

Um plano estratégico das forças de segurança de São Paulo, com ações que vão de policiais fantasiados nas ruas até uso de drones, trouxe números expressivos no combate à criminalidade durante o Carnaval em todo o estado. A atuação das bases móveis, a ampliação do efetivo e atenção especial à segurança da mulher estão entre os destaques do enfrentamento ao crime pelas autoridades paulistas.

As forças de segurança de São Paulo prenderam 591 pessoas, recuperaram 140 celulares, 167 cartões de banco, apreenderam 26 armas de fogo e mais de 284 kg de entorpecentes durante o Carnaval em todo o estado.

O balanço aponta 37% menos roubos de celulares no feriado deste ano em relação a 2024 em todo o estado. De 28 de fevereiro a 4 de março, foram 1.283 registros de roubos de celulares nas cidades paulistas — no feriado do ano passado, foram 2.052 casos.

Os furtos reduziram 28% em todo o estado no período analisado, passando de 3.339 ocorrências, no ano passado, para 2.395 na festa de 2025. Na capital, como mostrou a Agência SP, a queda de roubos de celular foi de 36%.

“Foram ações estratégicas e criativas justamente para deter os criminosos que se aproveitam de uma festa tão grande. Mostramos que eles não podem fazer o que querem em São Paulo”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

‘Power Rangers’: policiais fantasiados em ação

No sábado (1º), agentes fantasiados de Power Rangers prenderam um criminoso com sete aparelhos celulares furtados em um bloco da zona sul. O caso aconteceu ganhou repercussão internacional e os policiais chegaram a ser aplaudidos por foliões após capturarem o homem. Um caso semelhante aconteceu no domingo (2), quando policiais civis disfarçados recuperaram 11 telefones com três homens, que foram detidos na região do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

As equipes também atuaram com auxílio de drones, o que colaborou no patrulhamento e prevenção de crimes, além de andarem entre os foliões, estando à disposição para atuar em qualquer situação.

Na segunda-feira (3), um drone auxiliou a Polícia Militar a identificar cinco suspeitos que roubaram um celular de uma mulher em um bloquinho na Barra Funda, zona oeste da capital. O equipamento permitiu que as equipes acompanhassem o percurso dos criminosos, até que fossem abordados. Eles foram presos em flagrante e a vítima teve o celular recuperado.

Efetivo reforçado

O Governo de São Paulo ampliou o policiamento na capital, grande São Paulo, interior e litoral durante o Carnaval deste ano. Cerca de 20 mil policiais militares estiveram nas ruas para garantir a folia na Operação Carnaval.

Os agentes estiveram nos pontos de maior fluxo de foliões em diferentes meios — viaturas, cavalos, cães, embarcações e aeronaves — em todo o estado. As unidades policiais, como a Rodoviária, Batalhão de Trânsito, Bombeiros e Ambiental, também foram reforçadas. O Comando de Aviação da PM sobrevoou a capital paulista com dois helicópteros Águia, dando apoio às equipes em solo. No interior do estado, nove helicópteros foram mobilizados. No litoral do estado, foram duas aeronaves em Praia Grande, uma no Guarujá e uma em Ubatuba.

Na cidade de São Paulo, foram 160 postos de atendimento e 30 torres de observação, principalmente nos 14 megablocos. A PM e a Polícia Civil estiveram também nas imediações do Sambódromo do Anhembi, local dos desfiles de Carnaval, e nas ruas. Durante o desfile das escolas de samba de São Paulo, a Divisão de Atendimento ao Turista orientou e acolheu ocorrências relacionadas a visitantes. No litoral, o comando de policiamento empregou todo o efetivo disponível, operacional e administrativo, distribuídos nos 24 municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Segurança para mulheres

Marcando o início do Mês da Mulher, a Polícia Militar montou 14 tendas exclusivas para acolhimento e atendimento de mulheres no Carnaval de São Paulo vítimas de importunação sexual durante os dias de festa.

Os equipamentos foram instalados nos circuitos dos megablocos na capital paulista e contaram com policiais mulheres treinadas para dar suporte e acolher o público feminino. O objetivo da iniciativa, ampliada para o Carnaval 2025 após ter sido bem avaliada em 2024, foi oferecer um ambiente acolhedor para denúncias e pedidos de suporte.