No pós-carnaval de SP, polícia prendeu seis suspeitos de furtos de celulares

No último dia de carnaval em São Paulo, a polícia conseguiu prender seis suspeitos de furtar celulares de foliões. A operação foi liderada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que se infiltraram nos blocos fantasiados de super-heróis da “Liga da Justiça”. As prisões ocorreram no domingo, 9 de março, em meio à festividade que lotou as ruas da capital.

Os criminosos, que agiam em grupo, simulavam brigas para desferir ataques contra as vítimas e roubar seus aparelhos celulares. Até o momento, três vítimas reconheceram os detidos. A polícia ainda busca outros dois membros da quadrilha que estão foragidos. As ocorrências foram oficialmente registradas no 78º Distrito Policial, localizado no Jardins.

A ação policial foi conduzida pela delegada Ivalda Aleixo, que também participou da operação vestida como a cantora Rita Lee. A estratégia dos policiais disfarçados não é novidade; este ano, eles já haviam utilizado fantasias diversas, incluindo personagens como Chapolin e até Power Rangers, para se misturar aos foliões e combater a criminalidade durante o carnaval.

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam que aproximadamente 30 celulares foram roubados ou furtados a cada hora durante o período carnavalesco em São Paulo. Apesar da alta taxa de criminalidade, houve uma redução de 31% nos registros em comparação ao ano anterior. No total, 3.678 ocorrências foram documentadas entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

Em comparação com o carnaval do ano passado, onde foram contabilizados 5.391 celulares furtados ou roubados, os números deste ano indicam uma melhora significativa na segurança pública, embora os dados do pós-carnaval ainda não tenham sido divulgados.

Além das prisões realizadas neste último dia de carnaval, outras detenções significativas ocorreram anteriormente. Uma agente da Polícia Civil se disfarçou como uma cena de crime e prendeu um homem em posse de 11 celulares furtados na região do Parque Ibirapuera, no dia 2 de março.

Na mesma data, outros agentes conseguiram capturar um suspeito com sete celulares na Zona Sul, vinculado a uma quadrilha que havia alugado um apartamento na cidade para realizar os furtos durante a folia. Os esforços policiais visam neutralizar não apenas os crimes locais, mas também aqueles orquestrados por grupos criminosos de outras regiões que se aproveitam do carnaval paulista para agir.

Essas operações disfarçadas demonstram um esforço contínuo das autoridades em manter a segurança durante eventos festivos e reduzir a criminalidade nas grandes celebrações populares.