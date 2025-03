Aplicativo Celular Seguro registra 2,5 mil alertas de bloqueio durante o carnaval

O aplicativo Celular Seguro, uma iniciativa do governo federal, contabilizou aproximadamente 2.500 alertas de bloqueio em todo o Brasil durante o período carnavalesco.

De acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, destacou-se como o dia com o maior número de registros, totalizando 519 ocorrências.

O estado de São Paulo liderou a lista com 546 bloqueios realizados entre o sábado de carnaval (1º) e a quarta-feira (5). O Rio de Janeiro ocupou a segunda posição, com 439 acionamentos do serviço, enquanto a Bahia ficou em terceiro lugar, registrando 203 alertas.

Esse aumento significativo nos registros pode ser atribuído à alta concentração de foliões nas festas de carnaval nos estados mencionados. Por outro lado, o Acre foi o estado que apresentou o menor número de bloqueios, com apenas um registro durante todo o período.

Disponível para plataformas Android e iOS, o aplicativo permite aos usuários desativar sua linha telefônica e o número de identificação do aparelho. Além disso, em situações de roubo ou furto, os usuários têm a opção de bloquear contas e serviços associados, incluindo aplicativos bancários.