Vila Homero Thon e Parque Marajoara recebem obras do Rua Nova

As máquinas e os trabalhadores do Programa Rua Nova estão de volta a mais dois bairros de Santo André. A Vila Homero Thon e o Parque Marajoara vêm recebendo asfalto novo em importantes vias, dando sequência ao projeto que já ultrapassou mais de 400 quilômetros de recapeamento por toda a cidade.

Na Vila Homero Thon, por exemplo, esta etapa do programa prevê trabalhos na Avenida Guaianazes, na Rua Rio Grande e na Avenida Capuava, enquanto no Parque Marajoara os trabalhos são na Rua Glauber Rocha. No total, são quase 6 quilômetros de extensão, com investimento de aproximadamente R$ 7,7 milhões.

“Já são mais de 400 quilômetros de asfalto feitos e seguimos com várias frentes em diversas regiões da cidade. Se ainda não chegamos a determinada região, pode ter certeza que ainda vamos chegar”, afirmou o prefeito Paulo Serra, que visitou os dois bairros e viu de perto como estão as evoluções do Rua Nova.

“A gente ampliou muito o programa, com bastante investimento. Já fizemos mais em sete anos do que nos 15 anos anteriores, mas ainda precisamos fazer mais, por isso o Rua Nova está com força total”, emendou o chefe do Paço andreense.

O Rua Nova já beneficiou bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Jardim Las Vegas, Jardim Milena, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Santa Maria, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Guiomar e Vila Pires.