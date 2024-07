Victor Manzini conquista segundo troféu na Turismo Nacional

As primeiras corridas da terceira etapa do Campeonato Sprint, quarta do Campeonato Overall, da Turismo Nacional (TN), neste sábado, 20, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, deixaram saldo positivo para Victor Manzini. Ele terminou as duas primeiras das seis provas do fim de semana no terceiro lugar do pódio unificado da categoria B, além de ser o vencedor na categoria Rookie em ambas.

Victor Manzini

Estreando o Peugeot 208 #117, que substitui o New Onix usado nas etapas anteriores, o piloto da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP) largou da oitava posição na primeira corrida.

Mas foi surpreendido pelo motor, que entrou em modo de segurança na largada, e acabou a primeira volta na 17ª posição. À tarde, terminou em sétimo lugar da B na terceira corrida e foi o oitavo colocado na quarta, e também o quarto na Rookie em ambas as provas.

“A primeira e a segunda corridas foram ok. A gente estava tomando um pouco de motor, mas dava para continuar, e resultou em vitórias e pódio. Mas na terceira corrida o motor começou a falhar muito, fui perdendo posições.”, ele descreve.

“Na transição para a quarta corrida, parei no box, descobriram um problema no bico de injeção. Perdi duas voltas com isso. Depois tentei me recuperar, mas já não dava para fazer muita coisa, então fui me divertindo. Foi o que deu para fazer. Estou muito contente com meu segundo troféu na Turismo Nacional e amanhã tem mais!”, conclui animado o piloto patrocinado pela Roberto Manzini Blindagens.

A Turismo Nacional voltará à pista neste sábado, com uma corrida às 9h35 e outra às 15h45, ambas com 20 minutos mais uma volta e um pódio para cada uma.

Programação da 4ª etapa da Turismo Nacional

Domingo, 21 de julho

09h35 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

11h10 – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos boxes

14h40 – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

15h45 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)