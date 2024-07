Victor Manzini larga da quarta fila na Turismo Nacional em Interlagos

Após uma sexta-feira intensa com três treinos e classificação, Victor Manzini, piloto da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP) na categoria B, conquistou a oitava posição do grid de largada da primeira das seis corridas da terceira etapa do Campeonato Sprint da Turismo Nacional (TN), e quarta do Campeonato Overall, que está sendo realizada neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Esta é a melhor posição de largada do mais jovem piloto da TN, que completou 17 anos na última quinta-feira, dia 18. Ele está em sua primeira temporada no automobilismo, e em Interlagos pilota pela primeira vez o Peugeot 208 #117, que substitui o New Onix com que correu nas três etapas anteriores.

Entre os carros da categoria B, Victor, que chegou a Interlagos na liderança da categoria Rookie do Campeonato Overall e em segundo lugar entre os estreantes no Campeonato Sprint, tem a segunda posição do grid de largada da prova inicial da TN, na manhã deste sábado.

“Tivemos um dia bem produtivo. A gente mexeu um pouco no carro. No terceiro treino livre tivemos um resultado que não foi agradável, depois que alteramos um pouco o acerto. Mexemos de novo, voltamos ao acerto anterior para o qualy, e foi bom. Estou bem feliz porque vou largar de P8, P2 na categoria B, e vamos pra cima!”, diz Victor Manzini.

Roberto Manzini, chefe da Equipe RMCP, está animado com as primeiras experiências com o Peugeot 208: “O carro é bem sensível aos acertos, se muda um pouco ele piora ou melhora rápido. Agora temos que aprender mais sobre o carro. Ele é mais constante, isso ajuda muito no desenvolvimento. E o monobloco dele tem uma engenharia mais moderna, sofre menos torção. Com isso você trabalha mola e amortecedor com menos variáveis, é mais fácil encontrar o caminho”.

O sábado terá duas corridas de manhã e duas à tarde, cada uma com 15 minutos mais uma volta, com dois pódios, um definido pela soma de resultados das corridas 1 e 2 e outro definido pelos resultados das corridas 3 e 4. No domingo, serão disputadas duas provas de 20 minutos mais uma volta, de manhã e à tarde, com um pódio para cada uma.

Programação da 4ª etapa da Turismo Nacional

Sábado, 20 de julho

10h00 – Kumho FIA TCR World Tour – Treino Livre 1

11h20 – Turismo Nacional – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

11h40 – Turismo Nacional – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

12h30 – Kumho FIA TCR World Tour – Treino Livre 2

15h00 – Kumho FIA TCR World Tour – Classificação (Q1)

15h25 – Kumho FIA TCR World Tour – Classificação (Q2)

16h10 – Turismo Nacional – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

16h30 – Turismo Nacional – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)



Domingo, 21 de julho

09h35 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

11h10 – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos boxes

14h40 – Kumho FIA TCR World Tour – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

15h45 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)