Vice em Santo André critica prefeito após ser preterido na eleição

O pré-candidato do PL à Prefeitura de Santo André, Luiz Zacarias, disse em sabatina Folha/UOL que esperava ter recebido o apoio do atual prefeito Paulo Serra (PSDB) à sua campanha. Zacarias é vice-prefeito da gestão de Serra, que preferiu apoiar o pré-candidato Gilvan, também do PSDB.

“Paulo Serra me chamou para compor com ele e eu aceitei ser vice no propósito de agora, em 2024, ser o candidato do governo. Foi um acordo feito lá atrás. Hoje, eu sou o sucessor natural. Eu entendia que naturalmente eu seria indicado pelo prefeito. Participei com muita fidelidade [da gestão] justamente no compromisso de agora ser indicado pelo governo. Não ocorreu, não tem nenhum problema”, afirmou.

Zacarias ainda criticou a experiência do candidato escolhido pelo atual prefeito. “Com certeza o governo atual vai ter que gastar muito dinheiro, porque o candidato deles nunca foi vereador, nunca teve ação política na cidade. Respeito muito ele, mas eu entendia que eu seria a pessoa automaticamente indicada. Estou junto com a gestão, estou feliz.”

Apesar de não ter o apoio do prefeito, Zacarias reforça que obteve a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Sou do PL. Qual o partido do Bolsonaro?”

Em maio deste ano, o ex-presidente solicitou que o pré-candidato retirasse um outdoor com a imagem dos dois em Santo André. Rivais do vice-prefeito utilizaram o episódio para dizer que ele não teria o apoio bolsonarista.

“Estão tentando denegrir minha imagem, dizendo que não tenho ligação nenhuma com ele. Estive em Brasília, já fiz vídeos com ele. Estou bem com Valdemar [Costa Neto], com o partido, com o Bolsonaro e com o Tarcísio [de Freitas] também”, respondeu.

Outra situação que gerou críticas para Zacarias foi a presença, em julho, no Festival de Inverno de Paranapiacaba, distrito do município. O vice-prefeito foi acusado de utilizar de seu cargo para inaugurar um cinema durante o evento, o que é proibido pela lei eleitoral, já que é pré-candidato. Ele diz que apenas compareceu ao festival, sem exercer função oficial.

“Não descerrei a placa, ninguém da comunicação falou meu nome, não discursei e não usei aquele ato nas minhas redes”, afirmou.

O pré-candidato criticou a gestão atual da educação no município. “Quem é a secretária da Educação hoje? É uma engenheira. Qual a ligação da secretária com a categoria? Não se conversam. A gestão da Educação não ouve os professores e isso dificulta muito, ninguém trabalha se não for ouvido, respeitado como profissional.”

Zacarias afirmou apoiar o modelo de escolas cívico-militares, mas disse que há outras prioridades na gestão municipal.

Sobre a prevenção de enchentes, ressaltou as ações de manutenção da rede de saneamento. “Nós temos que trabalhar na prevenção, limpeza de bueiros e galerias, orientar a população quanto ao lixo, especialmente em épocas de chuva. É um aglomerado de secretarias que devem estar preocupadas com essa questão”, disse.

Em uma autocrítica ao governo do qual participou junto com Serra, ele lamentou a distância da administração com o governo federal. “Talvez o que faltou na nossa gestão foi uma aproximação maior do governo federal e estadual. Não vamos conseguir avançar sem uma parceria com São Paulo e Brasília.”

Luiz Zacarias é vice-prefeito de Santo André desde 2017, tendo sido eleito e reeleito pelo PTB. Antes, foi vereador por cinco mandatos, de 1998 a 2008 e depois eleito novamente em 2012. Foi assessor especial na secretaria de Saúde do município durante o governo de Aidan Ravin (2009-2012). É formado em contabilidade.

A sabatina, exibida nesta quinta-feira (15), foi conduzida por Priscila Camazano, com participação dos jornalistas Rafael Neves, do UOL, e Carolina Linhares, repórter de Política da Folha de S.Paulo.

Na segunda (12), Folha e UOL entrevistaram a ex-vereadora Bete Siraque (PT). Gilvan (PSDB) fechará a série na cidade com sabatina exibida nessa sexta-feira (16). Também são pré-candidatos à prefeitura Eduardo Leite (PSB), Coronel Sardano (Novo) e André do Viva (PRTB).

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e vai contemplar ao todo 18 cidades.