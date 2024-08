Vice-diretor da Fuvest faz palestra exclusiva para os alunos do Singular

Quando o assunto é vestibular, o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas na região do Grande ABC, sempre saem na frente e trazem para os seus alunos muitas novidades e informações sobre os principais processos seletivos do país.

No próximo dia 30 de agosto (sexta-feira), às 15 horas, acontecerá na unidade andreense do Colégio Singular (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro), a palestra Vestibular da Fuvest – as novidades e expectativas para essa prova, ministrada pelo vice-diretor da instituição Thiago Paixão.

O evento é exclusivo para os alunos do Singular e, no dia, deverão doar um quilo de ração para cães ou gatos, que será destinado ao projeto ESPA – Equipe Singulariana de Proteção Animal, que colabora com diversos abrigos da região do ABC.