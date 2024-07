Velório e enterro de Thommy Schiavo será neste domingo no interior de SP

O velório e sepultamento de Thommy Schiavo acontecem neste domingo (21). O ator de 39 anos morreu no sábado (20) após cair do prédio em que morava em Cuiabá, Mato Grosso.

O velório e enterro de Schiavo será em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cidade natal do ator. A informação é do portal gshow.

Uma fonte próxima do artista detalhou: “Estão dependendo de burocracias da transferência do corpo para confirmar o horário de início e enterro.”

Queda do segundo andar

A morte de Schiavo foi registrada como queda acidental. Segundo a polícia, o ator estava alcoolizado, se desequilibrou e caiu. Testemunhas também relataram aos investigadores que o artista estava bebendo em um estabelecimento próximo à residência.

“A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia”, disseram as autoridades, em nota.

“Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia”, concluiu a polícia.