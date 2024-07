Morre Thommy Schiavo, ator que levou um beijo gay a ‘Pantanal’, aos 39 anos

Morreu neste sábado (20), aos 39 anos, o ator Thommy Schiavo, que interpretou o peão Zoinho no remake de “Pantanal”. A informação foi confirmada pelo ator Leandro Lima, que contracenou com Schiavo na novela da TV Globo. A causa da morte não foi divulgada.

“Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso”, escreveu Lima em seu Instagram. “Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. “Caramba! Que tristeza”, comentou o ator Alexandre Nero na publicação.

Em “Pantanal”, Zoinho era o par romântico de Zaquieu, vivido por Silvero Pereira. Os atores se beijaram no último capítulo da novela, durante uma festa na fazenda.

Em entrevista ao programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, Schiavo chegou a contar que cresceu frequentando a fazenda da família, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde andava a cavalo e tinha provas de laço.

“Também sempre gostei de arte e tinha o sonho de ser ator. Vim para o Rio de Janeiro em 2004 para fazer faculdade de artes cênicas”, contou ele.

O ator fez seu primeiro papel na televisão em 2006, no especial “Por Toda Minha Vida”, na TV Globo. Entre documentário e ficção, a produção narrava a carreira de músicos brasileiros, e Schiavo interpretou o sertanejo Leandro.

Depois, participou das novelas “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas”, “Cordel Encantado”, “Gabriela”, “A Teia”, “Império”, “Além do Tempo” e “Espelho da Vida”.

Nas gravações de “Pantanal”, Schiavo conheceu a maquiadora Angra Monaliza, com quem se casou e teve uma filha, agora com um ano de idade. O ator estava escalado para viver um policial em “Guerreiros do Sol”, novela que será lançada em 2025 na Globoplay.