Veja propostas e promessas dos candidatos a prefeito de SP

Em segundo plano em uma eleição marcada por ataques, os planos de governo dos principais candidatos a prefeito de São Paulo mostram suas propostas para resolver problemas em áreas como educação, saúde, mobilidade e urbanismo.

Entre as marcas que os postulantes ao cargo pretendem deixar estão a expansão do tempo integral para a pré-escola; a criação de um Poupatempo na saúde; auditoria em contratos; teleféricos; e uma espécie de jogo para incentivar o bom uso de serviços públicos pelos cidadãos.

GUILHERME BOULOS (PSOL)

O candidato do PSOL apresentou suas propostas sob o mote de combate às desigualdades, tema que está espalhado pelas áreas de saúde, educação, capacitação profissional, habitação, transporte e outras. Entre elas, o candidato tem repetido a do “Poupatempo da Saúde”.

Como mostrou a Folha, o material tem lacunas em relação a orçamentos e prazos de implementação das medidas. A campanha do PSOL afirma que o plano é exequível e que há fontes de recursos para as ações.

Conheça as principais propostas e promessas de Boulos para a Prefeitura de SP

JOSÉ LUIZ DATENA (PSDB)

O plano do apresentador recém-filiado ao PSDB tem foco em segurança e a missão de realizar itens do programa de metas de Bruno Covas (PSDB) não cumpridos por Ricardo Nunes (MDB).

Como crítico de Nunes, Datena também vem prometendo auditar os contratos com dispensa de licitação firmados pela prefeitura e, sem que isso esteja em seu plano de governo, os vínculos com o transporte público.

Conheça as principais propostas e promessas de Datena para a Prefeitura de SP

PABLO MARÇAL (PRTB)

O plano de governo do candidato do PRTB oficializa propostas como a criação de uma rede de teleféricos que interligue comunidades periféricas na capital e usa linguagem de coach.

Especialistas criticaram o programa por ser muito vago e não explicar as implicações orçamentárias das propostas. Em entrevistas, Marçal tem afirmado que há espaço no orçamento da Prefeitura e que parcerias com o setor privado norteariam a execução do plano de governo.

Conheça as principais propostas e promessas de Pablo Marçal para a Prefeitura de SP

RICARDO NUNES (MDB)

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, propõe a ampliação de serviços já existentes e tem como uma das metas mais ambiciosas a universalização do ensino em tempo integral para toda a pré-escola.

Como mostrou a Folha, o plano de governo protocolado na Justiça Eleitoral traz propostas genéricas, sem detalhamento de quantidades, prazos ou custos. A campanha de Nunes afirma que o detalhamento será feito adiante, na elaboração do plano de metas.

Conheça as principais propostas e promessas de Nunes para a Prefeitura de SP

TABATA AMARAL (PSB)

A candidata do PSB tem como eixo de seu plano de governo a proposta de fazer a educação avançar na cidade e favorecer oportunidades iguais para ricos e pobres.

Ela afirma que tem como objetivo colocar a periferia da cidade no centro do debate e apresenta um projeto que cria um sistema de pontos que premiaria o paulistano por reciclar lixo e usar equipamentos municipais.