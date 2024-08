Conheça as principais propostas e promessas de Boulos para a Prefeitura de SP

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) apresentou suas propostas sob o mote de combate às desigualdades, tema que está espalhado pelas áreas de saúde, educação, capacitação profissional, habitação, transporte e outras.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o deputado federal fez um ato de lançamento do programa de governo no dia 1º de agosto, mas o material tem lacunas em relação a orçamentos e prazos de implementação das medidas. A campanha do PSOL afirma que o plano é exequível e que há fontes de recursos para as ações.

EDUCAÇÃO

Educação integral em todas as escolas – Com implementação gradual, a promessa é oferecer atividades culturais, esportivas e de lazer no contraturno. Já o Programa Escola Aberta tem o objetivo de abrir as escolas aos fins de semana. Outra previsão é ter um psicólogo por escola, para estudantes, familiares e professores.

Mutirão Paulo Freire – A ideia do projeto, batizado em homenagem ao educador cuja obra é atacada pela extrema direita, é fazer um esforço conjunto na educação de jovens e adultos.

CEUs – A campanha promete “entregar no mínimo 22 novos CEUs”, chegando a 80.

SAÚDE

Poupatempo da Saúde – Com a promessa de acabar com as filas para exames e consultas, a previsão é criar 16 equipamentos, com modelo de agendamento semelhante ao do Poupatempo, iniciativa do governo estadual que reúne vários serviços na mesma unidade.

Mais Médicos Especialidades – Candidato fala em contratar médicos para trabalhar nas especialidades com maior demanda.

Remédio na Hora – Garantir a disponibilidade imediata de medicamentos em toda a rede municipal de saúde, aperfeiçoando o programa de aquisição, a distribuição logística e o abastecimento das farmácias.

Outras propostas – Abrir novos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial); ampliar a fiscalização dos contratos de saúde e desenvolver metas de qualidade; implantar um programa de saúde digital, com teleassistência e acesso ao cidadão para acompanhar a posição na fila de espera, além do acesso digital a exames.

SEGURANÇA

São Paulo Mais Segura – Dobrar o número de agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que hoje é de cerca de 7.000. Também está previsto lançar o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra e a Rede de Enfrentamento à Violência e à Discriminação LGBTfóbica.

Escola Segura – Colocar uma viatura da GCM na porta de cada escola municipal na entrada e saída dos alunos e realizar rondas nos arredores nos horários intermediários.

Cracolândia – O plano é criar uma inspetoria da GCM específica para a área, o que recicla iniciativa da gestão Fernando Haddad (PT)

Força-tarefa contra receptação de celulares roubados – Usar os fiscais municipais para sufocarem comércios que vendem aparelhos furtados ou roubados e agir em parceria com órgãos estaduais e federais

Tolerância Zero à Violência contra a Mulher – Ampliação da Patrulha Guardiã Maria da Penha, da GCM, com descentralização das bases. Aumento do acesso ao auxílio-aluguel para mulheres vítimas de agressões, abusos e ameaças.

MOBILIDADE E URBANISMO

Tarifa zero – O programa de Boulos é genérico ao prometer a expansão do passe livre, “de maneira gradual”. O candidato diz que pretende manter a tarifa zero aos domingos e iniciar testes em linhas que interligam bairros e terminais.

Redução das distâncias – Um dos pontos mais destacados por Boulos é evitar que o paulistano seja obrigado a percorrer longas distâncias para trabalhar, estudar ou ter acesso a serviços, estimulando a descentralização da rede pública de atendimento. Para isso, quer resgatar a autonomia das subprefeituras. Promete retomar o orçamento participativo.

Expansão de corredores de ônibus – Ampliar os espaços exclusivos para ônibus. A promessa é priorizar a construção dos seguintes corredores: Aricanduva, Radial Leste (trechos 1, 2 e 3), Miguel Yunes, M’Boi Mirim, Celso Garcia, Itaim-São Mateus (Perimetral Leste), Norte-Sul e Perimetral Bandeirantes (Bandeirantes–Tancredo–Salim Farah Maluf).

Emissões de poluentes e lixo – Tornar 50% da frota de ônibus elétrica ou híbrida, estimulando a renovação dos ônibus e dos veículos utilizados pela prefeitura. Outra frente é universalizar a coleta seletiva de resíduos na cidade.

Periferia Viva SP – Urbanização integrada de favelas e periferias, acompanhada por um programa de regularização fundiária para ao menos 250 mil famílias.

Habitação – Construir 50 mil unidades habitacionais de interesse social. Segundo o plano, isso será feito com um programa municipal próprio e fortalecendo a parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal

Novo Centro – Incentivar negócios na região em torno da economia criativa e do lazer, além de ações de zeladoria e requalificação de imóveis abandonados, o que inclui o programa Meu Primeiro Escritório, para atender jovens profissionais.

População de rua – Reforma de abrigos e a promessa de que todos terão espaço para animais de estimação e carroças de reciclagem. Há ainda a ideia de ajudar no acesso a moradia e criar um programa de emprego, oferecendo capacitação e auxiliando na contratação.

Concessão de cemitérios – Boulos diz que, se eleito, vai revogar a concessão do serviço funerário

TRABALHO

Centros de Oportunidades – Abrir espaços para jovens, inspirados nos CEUs, para formação profissionalizante

Centros de Apoio aos Trabalhadores de Aplicativos – Criar unidades com banheiro, copa, área de descanso e ponto de recarga para celulares, além de assistência com consultoria jurídica e orientações sobre microcrédito. Também promete dispensar motoristas de apps do rodízio.

Plano de Regularização do Trabalho Informal – Recriar comissão formada por ambulantes, comerciantes e representantes da prefeitura para discutir uma regulamentação

Paridade de gênero no secretariado – A candidatura promete que metade das secretarias municipais serão chefiadas por mulheres.