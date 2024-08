Conheça as principais propostas e promessas de Nunes para a Prefeitura de SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, apresentou suas propostas com base, segundo a campanha, em mais de 40 mil sugestões da população registradas por meio de um aplicativo. A coordenação do plano de governo está a cargo do ex-governador Rodrigo Garcia.

Como mostrou a Folha, o documento protocolado na Justiça Eleitoral se ocupa, em cerca de metade do seu conteúdo, da prestação de contas da gestão Covas-Nunes (2021-2024), enquanto traz propostas genéricas, sem detalhamento de quantidades, prazos ou custos. A campanha de Nunes afirma que o detalhamento será feito adiante, na elaboração do plano de metas.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Pré-escola integral – A promessa é, em quatro anos, garantir o ensino integral a todos os alunos da pré-escola. O programa fala em ampliar o ensino em tempo integral também no ensino fundamental, priorizando bairros vulneráveis.

CEUs – Nunes promete terminar a construção de 5 novos CEUs (Centros Educacionais Unificados) já contratados via parceria público-privada.

Primeira infância – Instalar “bebetecas” (espaços dedicados à primeira infância) em todos os 58 CEUs da cidade.

Cultura sustentável – Ideia é incentivar a ressignificação de materiais e resíduos sólidos por meio da arte. Plano fala em oferecer cursos e criar pontos de reciclagem criativa em equipamentos culturais e educacionais.

Idosos – Dois programas visam incentivar projetos culturais de artistas idosos e que esse público frequente espetáculos e atividades culturais.

SAÚDE

Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) – Construção de três centros municipais nas regiões sul, leste e oeste e criação de mais de 200 salas de descompressão para pessoas com TEA em espaços públicos.

Pessoas com deficiência – Implementação da Casa Mãe Paulistana – Pessoa com Deficiência.

Programa Saúde da Família – Ampliação do programa, com foco em visitas domiciliares, campanhas educativas e ações preventivas, incluindo saúde mental.

Inovação – Expandir o uso da telemedicina, consolidar o prontuário eletrônico e investir em inteligência artificial para diagnósticos.

SEGURANÇA

GCM – Aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e modernizar equipamentos, além de reorganizar a estrutura territorial para que haja mais guardas na periferia.

Ronda escolar – Propõe aumentar a presença da Guarda Civil Municipal em escolas, fazendo a ronda escolar.

Smart Sampa – Expandir o videomonitoramento da cidade com integração de sistemas de informação.

MOBILIDADE E URBANISMO

Tarifa zero aos domingos – Apesar de a continuidade ou ampliação não ser mencionada no programa, a equipe de Nunes afirma que a tarifa zero aos domingos será mantida, e sua ampliação será estudada com base em “orçamento e projetos técnicos”.

Sustentabilidade – Incentivar a substituição da frota de transporte escolar por alternativas que não sejam movidas a combustíveis fósseis.

VLT – Implantação do VLT (Veículo Leve sob Trilhos) integrando diferentes modais de transporte no centro da cidade.

Faixa Azul – Superar 400 km de faixas exclusivas para motos.

Corredores – Construção de 8 novos corredores de ônibus e BTRs, incluindo o da Radial Leste.

Aquático SP – Expansão do transporte público de barco, que hoje liga o Cantinho do Céu ao Parque Mar Paulista, para outras regiões das represas Billings e Guarapiranga.

HABITAÇÃO

Moradia temporária – Plano fala em criar acomodações temporárias em imóveis públicos para que famílias atingidas por catástrofes morem por até dois anos.

Conjuntos habitacionais – A promessa é reformar os conjuntos habitacionais com mais de dez anos.

Regularização fundiária – Pretende criar o programa Pode Regularizar para ampliar as regularizações fundiárias para toda a cidade.

TRABALHO

Empreendedorismo nos CEUs – Uma das principais propostas de Nunes é implantar polos de ensino de empreendedorismo e trabalho nos 58 CEUs.

Centros de inovação – Plano fala em implementar dez centros de inovação aberta em Smart City e Inteligência Artificial, priorizando áreas periféricas.

Criação dos Oases – Ideia é oferecer em um local serviços de trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação profissional e assistência socioemocional, além de educação, cultura, esporte e lazer.

OUTROS

Esporte – Construção de novos Centros Olímpicos em diferentes regiões, com instalações esportivas modernas e adequadas.

Turismo – Implementar a Semana Temática de Promoção da Cidade antes de eventos estratégicos para divulgar a marca da cidade por meio de visitas escolares, atividades em CEUs e Fan Fests.

Capacitação em cultura – Plano de governo promete oferecer cursos técnicos em iluminação, som e produção de eventos.