Conheça as principais propostas e promessas de Tabata para a Prefeitura de SP

A candidata Tabata Amaral (PSB) tem como eixo de seu plano de governo a proposta de fazer a educação avançar na cidade e favorecer oportunidades iguais para ricos e pobres.

A deputada federal apresentou o plano de governo após coletar sugestões de um grupo de 750 pessoas.

No documento, ela afirma que pretende apresentar soluções inovadoras e inclusivas para combater “desigualdades históricas” e critica a gestão de Ricardo Nunes (MDB), ao afirmar que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil precisa fazer “o básico com excelência, mas a atual gestão falhou” em áreas essenciais como alfabetização, saúde e saneamento.

Ela afirma que tem como objetivo colocar a periferia da cidade no centro do debate e apresenta, além de propostas de melhorias da saúde, educação, mobilidade e segurança, um projeto que cria um sistema de pontos que premiaria o paulistano por reciclar lixo e usar equipamentos municipais.

EDUCAÇÃO

Alfabetização – Promete que, se eleita, a cidade irá alfabetizar 100% das crianças na idade certa, com prioridade para o letramento em português e matemática até os 7 anos. Também planeja um programa de tutoria, com acompanhamento de tutor ou auxiliar para alunos que precisarem.

Creches até as 19h – Expandir o horário de atendimento até as 19h e adotar de um novo sistema de indicadores de qualidade no atendimento na rede municipal, incluindo as unidades conveniadas.

CULTURA

Passaporte da Cidadania – A ideia é criar um sistema de pontuação, em que os cidadãos acumularão pontos ao entregar lixo reciclável em ecopontos, participar de programações culturais, usar academias municipais e demais atividades esportivas e comparecer a consultas médicas, por exemplo. Esses pontos poderão ser usados, por meio de parcerias com o setor privado, para obter descontos na compra de livros, ingressos para espaços culturais e esportivos e outros.

Virada Cultural – A campanha propõe retomar parcialmente o modelo original do evento, com shows na região central, mas combinando com atividades em “viradas regionais”, nas zonas Leste, Oeste, Norte e Sul. A proposta é que os eventos ocorram em meses diferentes.

SEGURANÇA

Cracolândia – A candidata pretende definir uma estratégia integrada de saúde, assistência social, segurança pública e urbanismo. Promete atendimento de saúde especializado em dependência química e saúde mental com estratégias de moradia e assistência social, a fim de afastar usuários do fluxo (concentração de dependentes e traficantes). O plano prega combater o crime organizado com uso de inteligência e cruzamento de dados, em parceria com o governo do estado.

Centro de Justiça Restaurativa – Esses espaços teriam como finalidade julgar imediatamente os crimes relacionados a drogas que ocorrem na região central, com sanções que busquem reparar os danos causados a terceiros e recuperar as pessoas da dependência química.

Conectar GCM e Justiça – A candidata propõe um mecanismo de integração eletrônica entre a Guarda Civil Metropolitana e o Poder Judiciário para identificar pessoas que descumprem medidas judiciais e dar encaminhamento ao cumprimento de sanções previamente impostas.

Distrito Eletrônico da Santa Ifigênia – O projeto para batizar essa área visa a ressignificar os territórios ocupados pela cracolândia na região central. O plano é definido como a criação de um “espaço vivo de interação de pessoas, empresas e instituições de ensino, capaz de promover atividades e negócios inovadores”.

SAÚDE

Saúde da família e prevenção – O plano propõe a ampliação para 75% da cobertura da Estratégia de Saúde da Família.

Telemedicina e unidades móveis – A promessa é universalizar os serviços de telemedicina para os cidadãos com foco nas periferias. Outra medida que a candidata promete é a implantação de carretas móveis da mulher e saúde odontológica para exames, diagnóstico inicial e orientação com foco na prevenção.

Saúde nos Trilhos – A candidata diz que, se eleita, vai criar o programa que expande o horário de atendimento nas unidades próximas a sistemas de transporte de alta capacidade, como metrô e trens.

Saúde na Escola – Promover a saúde dentro das escolas por meio de atividades como orientação sobre higiene, situação vacinal e estratégias de prevenção do uso de drogas.

Saúde mental – Entre as promessas está a criação de enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais e a ampliação do número de CAPS (centros de atenção psicossocial), principalmente para pacientes com problemas mentais graves e persistentes. Também pretende aumentar o número de psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais nas escolas municipais.

Outras propostas – A candidata prevê o uso de tecnologia e inteligência artificial para gestão das filas, lembretes de consultas e campanhas de vacinação. Pretende ainda dar transparência para filas de exames, consultas e procedimentos. Também promete ações para combater sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, tabagismo e consumo de álcool e outras drogas.

MOBILIDADE E URBANISMO

Reorganizar ônibus – A promessa é redesenhar as linhas de ônibus para criar rotas mais diretas, reduzindo o tempo de viagem e evitando sobreposições com outros meios de transporte de alta capacidade. Com uso de tecnologia e dados, as linhas seriam organizadas de acordo com a demanda real.

População de rua – A candidata promete criar o Programa Caminhos para a Dignidade, com atendimento individualizado às pessoas em situação de rua. Também promete o lançamento do “filômetro”, informando em tempo real a disponibilidade de vagas em centros de acolhida.