Veja os classificados e um balanço da primeira fase da Copinha

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, popularmente conhecida como Copinha, foi repleta de emoções, com destaque para goleadas expressivas e uma intensa disputa pela artilharia. Entre os 128 times que competiram, apenas 64 avançaram para a próxima fase do torneio.

Um dos principais destaques, porém, foi a surpreendente eliminação do Internacional, um dos clubes mais tradicionais da competição. O time gaúcho, detentor de cinco títulos, terminou sua participação na fase inicial sem conquistar uma única vitória, acumulando apenas um ponto e ocupando a última posição do Grupo 29.

O torneio registrou um total de 192 partidas e 558 gols marcados. A equipe do Operário-PR teve a melhor campanha, finalizando o grupo com 9 pontos, resultado de três vitórias em três jogos, e impressionantes 15 gols marcados, sofrendo apenas um.

Entre as maiores goleadas da primeira fase, destacaram-se: Palmeiras com 9×0 sobre o Náutico-RR (Grupo 19), Ferroviária vencendo Jaciobá por 8×0 (Grupo 7), e o São Paulo derrotando Picos por 7×0 (Grupo 11). O Operário-PR também se destacou ao golear Força e Luz por 7×0 (Grupo 3).

A eliminação do Internacional não foi a única surpresa. O Cuiabá (Grupo 2), Atlético-GO (Grupo 14) e Avaí (Grupo 24) também não conseguiram avançar. Além disso, o Santo André desbancou o Corinthians na liderança do Grupo 27 ao vencer o time reserva do Timão na última rodada. Esta vitória quebrou um jejum de 22 anos sem derrotas do Corinthians na primeira fase da competição.

No quesito artilharia, Matheus Galdino do Operário-PR se destacou ao terminar a fase inicial com cinco gols. Seguiram-no Rigley (Avaí), Pedro Tortello (Botafogo-SP), Riquelme Fillipi (Palmeiras), Rafael Reis (Santo André) e Ryan Francisco (São Paulo), todos com quatro gols.

A lista dos classificados para a segunda fase da Copinha é dominada por clubes paulistas, com um total de 31 representantes. Os clubes que seguem na competição incluem grandes nomes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. As equipes do Rio de Janeiro também estão bem representadas com cinco clubes avançando.

As expectativas agora se voltam para as próximas fases do torneio, onde os jovens talentos terão a oportunidade de brilhar ainda mais no cenário nacional.