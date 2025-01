Internacional é eliminado da Copinha após nova derrota e campanha sem gols

O Internacional enfrentou mais um capítulo frustrante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao ser derrotado por 1 a 0 para o Barra, nesta terça-feira (7/1), em Guarulhos. O resultado selou a eliminação precoce do time gaúcho, que acumulou duas derrotas em dois jogos, sem marcar nenhum gol.

Embora a derrota não tenha decretado a eliminação imediata, as esperanças do Colorado foram frustradas após o empate entre América de Pedrinhas e Flamengo de Guarulhos, no outro jogo do grupo, que inviabilizou a classificação do Internacional.

Desempenho em campo

Desde os minutos iniciais, o Inter apresentou um desempenho abaixo do esperado. Aos 9 minutos, o Barra abriu o placar com Lucas Vargas, que desviou um escanteio para o canto direito do goleiro Diego, inaugurando o marcador.

Buscando uma reação, o técnico Eder Moraes promoveu a entrada de Denis no lugar de Guilherme Barbosa, reforçando o meio-campo. Denis foi o jogador mais ativo, tentando chutes de longa distância, mas sem sucesso nas finalizações. Enquanto isso, o Barra continuou ameaçando e teve chances de ampliar ainda no primeiro tempo.

Segundo tempo sem reação

Na etapa complementar, o Internacional manteve as dificuldades em criar oportunidades de ataque. Por outro lado, o Barra explorou contra-ataques perigosos, mesmo após a expulsão de Lucas Vargas aos 15 minutos, por interferir na reposição do goleiro do Inter.

Apesar da superioridade numérica, o Internacional não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras. O time desperdiçou uma boa oportunidade em uma cobrança de falta e insistiu em cruzamentos pouco efetivos.

Nos instantes finais, Gabriel Costa quase ampliou para o Barra, mas acertou a trave. Mesmo com sete minutos de acréscimos, o Internacional não encontrou o caminho do gol, encerrando sua campanha na Copinha sem nenhum ponto ou gol marcado.

Campanha para esquecer

A eliminação precoce e a falta de gols do time sub-20 do Internacional refletem um desempenho aquém das expectativas. Com mudanças necessárias no elenco e na estratégia, o Colorado precisa repensar seus próximos passos na formação de jovens atletas para evitar novos tropeços.