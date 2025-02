Vai viajar de avião neste Carnaval? Confira dicas para evitar transtornos na hora do embarque

O carnaval está chegando e, neste período, são esperados mais de 32,8 mil passageiros nos 27 aeroportos regionais paulistas. Um aumento de 60% em relação ao ano de 2024.

Diante do aumento do fluxo, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pela regulação da concessão desses aeroportos, traz dicas de acordo com as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), para que as pessoas que irão viajar pelos aeroportos concedidos tenham uma boa experiência e não enfrentem transtornos na hora do embarque.

Confira:

Documentos: verifique se os documentos pessoais estão em boas condições e atualizados. Para voos nacionais, é necessário apresentar um desses documentos: Carteira de Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o passaporte, bem como autorizações para menores de idade (quando necessárias);

Chegada ao aeroporto: chegue com, pelo menos, duas horas de antecedência nos voos domésticos;

Check-in: faça o procedimento, antecipadamente, pelo site ou aplicativo da companhia aérea. Isso irá garantir praticidade na hora do embarque;

Previsão do tempo: em caso de mudanças climáticas, como chuva intensa, cheque o status do voo no site ou aplicativo da companhia aérea e fique atento ao funcionamento dos aeroportos;

Atendimento especial: caso haja essa necessidade durante a viagem, contate a companhia aérea com antecedência por meio dos canais de atendimento;

Raio-x: devido ao maior fluxo no feriado, colabore na hora de passar pelos detectores e mantenha pertences de metal (brincos, relógios, pulseiras, cintos etc.) dentro da bagagem de mão até passar pelas inspeções de segurança. Para quem utiliza laptop, a orientação é retirá-lo da mochila;

Peso da bagagem de mão: respeite o limite de 10 kg, lembrando que a empresa aérea pode estabelecer limites para altura, largura e comprimento da bagagem. Caso a bagagem de mão tenha mais de 10 kg ou ultrapasse as dimensões definidas pelo transportador, poderá ser cobrado excesso de bagagem;

Dentro da bagagem de mão: são proibidos objetos cortantes, pontiagudos, produtos inflamáveis e explosivos. É permitido objetos pessoais, remédios, quantidade líquida, como shampoo e perfume, desde que não ultrapasse o limite permitido pela companhia aérea;