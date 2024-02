Vacinação contra Covid-19, instalação de semáforos e mais destaques de Rio Grande da Serra

Vacinação contra Covid-19

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a aplicação da dose de reforço Bivalente.



Confira importantes informações abaixo:



Público alvo: Pessoas com 12 (doze) anos ou mais, que tenham tomado a 1° e a 2° dose.



Em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Segunda a sexta das 9h às 15h45



UBS Parque América fechada para reforma, os usuários serão direcionados a UBS Santa Tereza (Endereço: Avenida Jean Lieutaud, nº 373 – Jardim Santa Tereza – RGS)

https://www.facebook.com/share/p/arb7RDW4gvMCx9P9/?mibextid=qi2Omg

Informativo Saúde

Você sabia? Conforme Lei 17.803 de 17/10/2023, as mulheres tem direito a acompanhante de sua escolha nas consultas, exames e demais procedimentos clínicos realizados nas repartições de saúde.



Fique atenta! Faça valer o seu direito!

https://www.facebook.com/share/p/633a6CJCWomT1xpp/?mibextid=qi2Omg

Instalação de semáforos

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, por meio do programa ‘Respeito à Vida’ do Detran do Estado de São Paulo, deu início ontem (26/02) a instalação de postes de fixação para instalação dos primeiros semáforos da história do Município.



A instalação dos primeiros conjuntos de semáforos será realizada em quatro locais, entre região central e bairros:



Região central



– Avenida Dom Pedro I – Rua Pedro Bracialdi com Rua do Progresso



– Rua Prefeito Cido Franco com Rua José Maria Figueredo



Bairros



– Avenida Jean Lieutaud, altura do número 315, com foco na segurança dos alunos da Escola Estadual Estadual Edmundo de Nóbrega Teixeira e UBS Santa Tereza no Jardim Santa Tereza, além de dar maior fluidez ao trânsito.



-Avenida José Belo com Rua das Margaridas e Estr. Fazenda São Joaquim no Recanto das Flores



Veja algumas fotos a seguir, nos próximos dias será iniciada a instalação dos equipamentos semafóricos.

https://www.facebook.com/share/p/S1Q3H5BhXg51uAL3/?mibextid=qi2Omg