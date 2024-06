Vacina contra dengue está disponível para jovens entre 10 e 14 anos

A partir dessa quinta-feira (13/06), a vacina contra a dengue está disponível na rede municipal de Diadema. Nesta etapa, o imunizante é destinado a jovens entre 10 e 14 anos de idade e o esquema vacinal composto de duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Nesta terça-feira (11/06), a Secretaria do Estado da Saúde (SES) enviou 6.298 doses para o município que, prontamente, começou a distribuição para as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a definição da estratégia de vacinação. O município aguarda o recebimento de novas remessas para atender o público alvo, definido em 25.151 moradores.

A ampliação do leque de municípios que passam a contar com a vacina se deu pela necessidade de reduzir o risco de infecção sintomática, hospitalizações e da morbimortalidade pela doença, principal objetivo da imunização. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, na Alemanha, induz resposta imunológica para os quatro sorotipos da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).

A aplicação da dose será por livre demanda, ou seja, não é preciso agendamento prévio. Podem ser vacinados crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias e para receber a dose devem estar acompanhados de um responsável com mais de 18 anos e apresentar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS.

Após a vacinação, a equipe de saúde indicará a data para retorno e finalização do esquema vacinal. “É preciso que esse intervalo de três meses seja respeitado para que a efetividade da vacina seja a maior possível”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Shirley Cezário de Melo.

O secretário da Saúde, José Antônio da Silva, reforça que é preciso que cada um continue o trabalho preventivo para eliminar possíveis criadouros do mosquito. “A vacina é uma das estratégias de combate à dengue, mas é importante destacar que a principal medida é eliminar água parada, não podemos nos descuidar”.

Dengue

Os principais sintomas sugestivos de dengue são febre, dores de cabeça, no corpo, em articulações e atrás dos olhos, fraqueza e falta de apetite. Caso apresente alguns deles, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima, durante a semana, ou o serviço de Urgência e Emergência, no período noturno, finais de semana e feriados. A orientação é tomar bastante líquido e evitar uso de medicamentos a base de ácido acetilsalicílico (AAS).

Desde o início de 2024, o município registrou 5.292 casos de dengue e oito óbitos pela doença.

Prevenção

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti contaminado. Por isso, além da vacina, a principal medida de prevenção é eliminar recipientes e locais com água parada que possam se tornar o criadouro do mosquito.

A população ainda pode denunciar potenciais criadouros do mosquito da dengue por telefone (0800 7710963), WhatsApp (11 40595892) e aplicativo de celular Colab.

Serviço:

Vacinação contra dengue para jovens entre 10 e 14 anos

Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs)