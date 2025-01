Usuários do metrô podem resgatar ingressos gratuitos para a Pinacoteca

Os clientes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô já resgataram 7.980 ingressos para a Pinacoteca de São Paulo, em uma parceria entre o museu e o Instituto CCR (ICCR). No período de 5 a 31 de dezembro de 2024, foram resgatados 1.512 ingressos, e entre os dias 1º e 27 de janeiro de 2025, mais 6.468 ingressos.

Os ingressos, válidos até esta sexta-feira (31), podem ser obtidos ao escanear o QR Code exibido nos painéis digitais das estações das duas linhas. Cada CPF pode resgatar até dois ingressos para visitar os três edifícios da Pinacoteca — Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea.

Essa ação faz parte da campanha “Pina 120 anos: sempre viva e contemporânea”, que também está divulgada em bancas de jornais, relógios de rua e portais de notícias, com o objetivo de promover as exposições e reforçar o compromisso do museu em se manter acessível ao público.

Acesso facilitado ao museu

A Pinacoteca, localizada na Praça da Luz, 2, pode ser facilmente acessada pela Estação Luz da Linha 4-Amarela. O funcionamento do museu é de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h, com entrada gratuita aos sábados. Às quintas-feiras, o horário é estendido na Pina Luz até as 20h, com entrada gratuita a partir das 18h.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com acesso aos três edifícios no dia marcado no ingresso.