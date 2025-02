USF Jardim Serrano em Ribeirão Pires avança e está com 70% das obras concluídas

A construção da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Serrano, em Ribeirão Pires, segue avançando e já está 70% concluída. A nova unidade será a 11ª da Atenção Primária do município que beneficiará os moradores do Serrano e também do São Caetaninho. A obra faz parte das ações da Prefeitura para ampliar e modernizar a rede municipal de saúde.

Equipes atuam na finalização de acabamentos internos, como instalações elétricas, e seguem com o avanço das obras na área externa. A parte estrutural já foi concluída. A obra faz parte do pacote de entrega dos primeiros 100 dias da gestão 2025-2028 e o prefeito Guto Volpi cita que a unidade representa um avanço na região, que vem recebendo, além da nova unidade, também o programa Minha Casa, Minha Vida.

“Trabalhamos para garantir que a população do Jardim Serrano e São Caetaninho tenha acesso e atendimento de qualidade mais perto de suas residências. Nossa meta é entregar uma unidade moderna e equipada, garantindo mais conforto e eficiência para todos os moradores. Investimento como a unidade e o programa Minha Casa, Minha Vida valorizam os bairros da cidade”, declarou o prefeito Guto Volpi.

A nova unidade integra o pacote de modernização da rede municipal de saúde promovido pela Prefeitura, que nos últimos anos entregou a USF Parque Aliança, a ampliação da unidade do Jardim Luzo e a reforma da USF Ouro Fino. Além disso, a administração segue com obras na nova unidade da Vila Sueli.