Prefeitura de Ribeirão Pires apresenta Plano de Contingência de Arboviroses 2025-2026

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou nesta sexta-feira (31), ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), o Plano Municipal de Contingência de Arboviroses 2025-2026, em encontro realizado na Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Juntamente com membros do conselho, profissionais da Vigilância à Saúde apresentaram objetivo, estratégia e plano de ação em casos de emergência.

A equipe da Secretaria de Saúde destacou que o objetivo é prevenir e controlar doenças como dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses. Além disso, também apresentou toda a estrutura da rede municipal de saúde, ações realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses e balanço de casos. A diretora de vigilância à saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra, abordou sobre a importância da elaboração do novo plano.

“O ano de 2024 trouxe diversos aprendizados em âmbito regional, estadual e nacional. Manter o plano atualizado é essencial para garantir rápida resposta diante a situações de emergência em nossa cidade; minimizando os impactos na saúde pública. Nosso compromisso é continuar atuando de forma preventiva e coordenada, protegendo a população e reduzindo a transmissão dessas enfermidades”, disse.

A Prefeitura de Ribeirão Pires segue com ações de combate às arboviroses e, no início de 2025, já realiza Atividade de Densidade Larvária (ADL), trabalho estratégico que mapeia a presença do mosquito em cada bairro, permitindo a adoção de medidas específicas e eficazes nas áreas mais afetadas.

Entre outras ações, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses realiza também bloqueios em pontos onde há casos positivos de arboviroses, bem como campanhas de conscientização nos bairros e também nas escolas. Ribeirão Pires também conta com mais de 900 armadilhas espalhadas pela cidade para evitar a proliferação do mosquito, em projeto que foi pioneiro na região do Grande ABC.