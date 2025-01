Ribeirão Pires: novo nascimento de esperança para casal após desafios emocionais

No dia 1º de janeiro de 2025, um novo capítulo se iniciou na vida do casal Jennifer Dias da Silva e Roberto Barbosa, residentes de Ribeirão Pires. Às 10h50, no Hospital e Maternidade São Lucas, Jennifer, de 26 anos, deu à luz seu segundo filho, Theodoro Ezequiel, que pesou 3.620 kg. A chegada do bebê simboliza não apenas um sonho realizado para o casal, mas também um renascimento emocional após experiências desafiadoras.

Roberto, um soldado de 30 anos, expressou a alegria que sente ao se tornar pai novamente. “É um sentimento de vida nova. Além de realizar o sonho de ser pai outra vez, vou transmitir os ensinamentos que aprendi com meus pais sobre ser uma boa pessoa e ter bom caráter”, afirmou ele. Essa nova jornada familiar é especialmente significativa após as adversidades que enfrentaram anteriormente, incluindo a perda de um filho durante a gestação e o falecimento dos pais de Roberto.

Para Jennifer, a chegada de Theodoro representa uma nova esperança. “Ele trouxe alívio para nossas preocupações. É um símbolo de esperança para este novo ano que começa“, declarou a mãe emocionada.

A saúde da mãe e do recém-nascido foi cuidadosamente monitorada durante toda a gravidez. Jennifer realizou seu pré-natal na rede pública de saúde local, utilizando serviços como a Unidade de Saúde da Família (USF) Parque Aliança e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), além do próprio Hospital e Maternidade São Lucas. Ela ressaltou a qualidade do atendimento recebido: “Fui muito bem atendida no São Lucas; tudo ocorreu tranquilamente e o parto foi rápido. No CAISM também tive uma experiência excelente; os médicos são maravilhosos”.

O Hospital e Maternidade São Lucas tem se destacado em Ribeirão Pires, tendo realizado cerca de 520 partos em 2024, o que representa uma média aproximada de 50 nascimentos por mês. Localizado na Rua Renato Andreolli, Jardim Itacolomy, o hospital é uma referência para a saúde materno-infantil na região central da cidade.