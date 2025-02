CAISM de Ribeirão Pires já realizou mais de 9,5 mil mamografias

Nesta quarta-feira (5), dia nacional da mamografia, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) de Ribeirão Pires celebra marco de 9,5 mil exames de mamografia desde sua inauguração, em maio de 2022, garantindo acesso rápido e eficiente ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O equipamento foi fundamental para a modernização da rede municipal de saúde, que mantém fila zerada de mamografia há quase 3 anos. Somente em 2024, o CAISM tem mantido média de 190 exames mensais, reforçando o compromisso com a saúde da mulher.

“A implantação do CAISM representou um avanço significativo na saúde da mulher em nossa cidade. Com a ampliação da capacidade de mamografias e a eliminação das filas de espera, estamos garantindo um diagnóstico precoce e aumentando as chances de cura do câncer de mama”, disse o secretário de Saúde, Clovis Volpi.

O novo equipamento público de saúde aumentou a capacidade de procedimentos em 248%. Antes da inauguração do CAISM, os exames eram realizados no Hospital e Maternidade São Lucas e, agora, conta com capacidade de 400 exames/mês.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é uma ferramenta crucial para a detecção precoce da doença, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

O atendimento no CAISM é realizado por meio de encaminhamento da rede de Atenção Primária – UBSs e USFs de Ribeirão Pires. Localizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa, o CAISM/CEM funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.