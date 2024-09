UPA Centro em Diadema conta com nova farmácia

Quem passa pelo atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, em Diadema, tem à disposição a farmácia do serviço, instalada no local após as adequações que transformaram o Pronto Socorro Central em UPA. A farmácia, que é uma das novidades que veio junto com a transformação do espaço em UPA, funciona de segunda a segunda, das 7h às 22h, e tem à disposição 48 medicamentos. Entre 9 e 17 de setembro foram atendidas 1.283 pessoas, com 15.028 unidades de medicamentos dispensadas.

Os itens fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e estão relacionados às principais queixas atendidas na Unidade de Pronto Atendimento, como antibióticos, analgésicos, antiinflamatórios, antitérmicos, entre outros.

Demais medicamentos podem ser disponibilizados nas UBSs, de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço. O município conta com uma lista de 126 medicamentos dispensados que atendem a maioria das demandas da população, a REMUME, que pode ser consultada aqui.

Para retirar os itens, o munícipe precisa levar receita vigente, cartão SUS, carteirinha de matrícula ou comprovante de residência. Já para psicotrópicos (apenas para as UBSs), além desses documentos, é preciso apresentar documento com foto da pessoa (com mais de 18 anos) que irá retirar os medicamentos e receita vigente de até 30 dias a partir da data de emissão.

Mais farmácias no final de semana

Também funcionam aos finais de semana e feriados, das 7h às 19h, as farmácias de dispensação de medicamentos dos Pronto Atendimentos (PA) Eldorado e Paineiras.

UPA

Para instalação da UPA Centro, o Pronto Socorro Central passou por adequações nos três pavimentos, além de receber nova fachada.

A quantidade de leitos da urgência/emergência passará de 42 para 61, ou seja, um aumento de 45%. O atendimento permanece 24h, com exames laboratoriais e raio-x digital.

Serviço:

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro

Rua Tiradentes, 100 – Centro.

Funcionamento da Farmácia: de segunda a segunda, das 7h às 22h

Farmácia do PA Eldorado

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado.

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS.

Farmácia do PA Paineiras

Rua Javari, 635 – Paineiras