Unipar celebra conquistas no ENAIQ 2024 com prêmio Mulheres de Destaque na Indústria Química

A Unipar participou da 29ª edição do Encontro Anual da Indústria Química (Enaiq), um dos maiores e mais tradicionais do setor químico do Brasil. Ana Claudia Mello, gerente executiva de Logística & Comércio Exterior da companhia, foi homenageada com o prêmio Mulheres de Destaque na Indústria Química.

O evento, que conta com o patrocínio da Unipar, seguiu a linha das últimas edições, com debates e apresentações de representantes do Governo Federal, dirigentes da indústria química e setores diversos da indústria nacional, acadêmicos, além da divulgação de dados referentes ao desempenho do setor em 2024.

“É com honra e gratidão que recebo este prêmio, que representa não apenas a minha trajetória, mas também a de muitas mulheres que têm transformado a indústria química, trazendo inovação e resultados relevantes para os negócios. É uma celebração das conquistas alcançadas e uma reflexão sobre os desafios que ainda enfrentamos na busca por igualdade e mais oportunidades”, comenta Ana Claudia.

A executiva tem mais de 15 anos de experiência e se destaca na otimização de operações logísticas e condução de projetos estratégicos de Supply Chain. Na Unipar desde 2022, lidera a transição da aquisição de um terminal de líquidos, implementou ações que culminaram na melhoria do nível de serviço de transportes e realizou iniciativas de destaque para fomento da Logística responsável.

“Reforço a importância da união das mulheres para transformar a indústria e a sociedade e, a todas as jovens, deixo o incentivo de seguirem seus sonhos, pois a química e outras áreas do conhecimento precisam de novas perspectivas, estudo contínuo e constância em seu propósito”, conclui.