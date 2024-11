Unipar abre inscrições para 7ª turma do Projeto Pescar

As inscrições para a 7ª turma do Projeto Pescar estão abertas. O curso tem duração de seis meses e tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades como protagonismo e liderança. Jovens de 16 a 19 anos, sem experiência formal de trabalho, podem se inscrever até o dia 5 de dezembro pelo site.

“O Projeto Pescar está em linha com a diretriz de sustentabilidade da Unipar, que tem o desenvolvimento humano como um dos pilares. A capacitação desses jovens contribui para a evolução nos campos pessoal e socioafetivo, além de gerar conhecimento técnico e profissional por meio de conceitos como autoconhecimento, saúde, vivência, relacionamento interpessoal e em grupo”, ressalta Suzana Santos, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

Apoiada pela companhia, a Fundação Projeto Pescar foi criada em 1995 e já capacitou mais de 38 mil jovens. A nova turma terá 20 vagas para o curso de “Desenvolvimento Pessoal e Cidadão Para o Mundo do Trabalho com Ênfase em Produção Industrial”, destinado às pessoas que vivem em comunidades do entorno da planta da Unipar de Santo André (SP).

A programação das aulas e vivências conta com a participação de voluntários da companhia e da comunidade, que visam trocar experiências por meio da doação de tempo e conhecimento, e contribuir com o desenvolvimento dos alunos.

Serviço:

Inscrição para a 7ª turma do Projeto Pescar

Local: Unidade Pescar Unipar

Quando: até 5 de dezembro de 2024

Inscrições e mais informações: Link

Sobre a Unipar

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.



A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.