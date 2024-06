Unidades sob gestão da FUABC abrigam pontos de descarte de resíduos eletrônicos

A Fundação do ABC acaba de firmar importante parceria ligada à preservação da saúde ambiental e ao consumo consciente. Conduzido pelo Departamento de Sustentabilidade da FUABC com apoio da Presidência, o termo de cooperação firmado com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) possibilita a disponibilização de pontos de coleta de resíduos eletrônicos em 32 unidades de Saúde gerenciadas pela FUABC no Grande ABC, Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Baixada Santista.

O objetivo da iniciativa é colaborar com o tratamento correto de itens eletrônicos que estão em desuso e evitar que os mesmos sejam descartados em aterros sanitários comuns, hábito que pode provocar contaminação ao solo por metais pesados e gerar graves danos ao meio ambiente ao longo dos anos.

Moradores das regiões mencionadas e usuários atendidos pelas unidades de saúde podem encaminhar à reciclagem nos pontos de coleta da FUABC eletroeletrônicos que estão em desuso, como computador, televisão, impressora, telefone, celular e carregador. Itens maiores, como equipamentos eletrodomésticos, a exemplo de fogão, geladeira, máquina de lavar e micro-ondas, devem ser direcionados a pontos de coletas correspondentes às proporções físicas do item.

No site da ABREE (https://www.abree.org.br) é possível encontrar o ponto de coleta compatível com o item que deseja encaminhar à reciclagem, basta inserir o CEP de residência. No caso dos pontos localizados em unidades da FUABC, será possível descartar apenas resíduos eletrônicos e eletrodomésticos de pequeno porte.

“Incluir a sociedade nesta iniciativa é um grande acerto coletivo de todos os envolvidos. Estamos muito satisfeitos com essa nova parceria, que representa um compromisso da Fundação do ABC com o consumo consciente, baseado em diretrizes de responsabilidade social e na importância da preservação do meio ambiente”, disse a gerente corporativa de Recursos Humanos da Fundação do ABC, Nubia Secafem de Freitas.

Ao todo, os pontos de coleta estão distribuídos em serviços de saúde localizados nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, São Paulo, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Sorocaba, Itatiba, Itapevi, Guarujá, Santos e Praia Grande (ver mais abaixo).

Em caso de dúvidas referentes a quais produtos eletrônicos e eletrodomésticos podem ser recebidos nos pontos de coleta da ABREE basta consultar o site https://abree.org.br/o-que-pode-ser-descartado.

SÃO BERNARDO

Também em parceria com a Fundação do ABC, uma ação organizada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em abril marcou o início da parceria com a ABREE. A Administração promoveu um drive-thru sustentável no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, para incentivar o descarte adequado de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. Dentro do formato de drive-thru, o descarte dos resíduos se deu sem a necessidade de sair do veículo. O ponto de recebimento dos materiais ficou instalado na área externa inferior do ginásio.

“A ação representa um importante instrumento de implementação da responsabilidade compartilhada. Será oferecido aos cidadãos a oportunidade de descartar corretamente seus equipamentos, contribuindo para a proteção do meio ambiente e redução dos impactos negativos. Por tais motivos, esperamos contar também com a participação da sociedade civil neste trabalho de conscientização e criação de novos pontos de entrega”, disse a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, Regina Célia Damasceno.

Mediante a parceria firmada em São Bernardo, são 5 novos pontos fixos de recebimento disponíveis para a população, sendo quatro em unidades de saúde da cidade (Hospital do Câncer Padre Anchieta – ex-Hospital Anchieta, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência e Hospital da Mulher), além do Golden Square Shopping.

A ABREE mantém uma ampla rede composta por 4,7 mil pontos de recebimento de materiais em mais de 1,3 mil municípios. No Estado de São Paulo, há cerca de 1.100 pontos.

PONTOS DE COLETA EM UNIDADES FUABC:

SANTO ANDRÉ

Fundação do ABC (Sede Administrativa)

Centro Universitário FMABC

AME Santo André

Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”

Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM-SA)

Hospital Estadual Mário Covas

SÃO CAETANO DO SUL

Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido

Hospital Maria Braido

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

UPA Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho

Complexo Municipal De Saúde

Hospital Euryclides De Jesus Zerbini

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Hospital do Câncer Padre Anchieta

Hospital de Clínicas Municipal

Hospital de Urgência

Hospital da Mulher de São Bernardo

DIADEMA

Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema

MAUÁ

AME Mauá

Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini

SÃO PAULO

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP)

Contrato de Gestão de São Mateus/SP

CARAPICUÍBA

Hospital Geral de Carapicuíba

MOGI DAS CRUZES

Hospital Municipal de Mogi Das Cruzes

ITAPEVI

AME Itapevi

ITATIBA

USF – Jardim Ipê

SOROCABA

AME de Sorocaba

Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Sorocaba

SANTOS

AME Santos

PAI Baixada Santista

GUARUJÁ

Instituto de Infectologia Emílio Ribas do Guarujá

PRAIA GRANDE

AME Praia Grande