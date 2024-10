Unidades do Sesi em Diadema e São Bernardo terão atividades para comemorar o Dia das Crianças

O evento Brincaderia&Cia, que acontece simultaneamente em todo o estado de São Paulo, está ao ABC. No dia 13 de outubro (domingo), das 9h às 17h, as unidades do Sesi de Diadema e São Bernardo do Campo terão uma programação recheada de atividades para toda a comunidade. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no site do SESI-SP (sesisp.org.br/eventos)

Criado para celebrar o Dia das Crianças, o Brincaderia&Cia oferece opções de lazer, esporte e cultura que envolvem toda a família. A agenda do dia contará com brinquedos infláveis, atividades esportivas, pintura facial, espetáculos circenses, oficina de pipa, recreação, pipoca e algodão doce, Food Trucks e muito mais.

Na edição anterior, o evento foi um sucesso absoluto, reunindo mais de 130 mil participantes em todas as unidades do SESI-SP.

Serviço:

SESI Brincaderia&Cia

13 de outubro (domingo)

Das 9h às 17h

No Centro de Atividades do Sesi São Bernardo do Campo e Sesi Diadema

Endereço Sesi São Bernado: Rua Suécia 900, São Bernardo do Campo – SP

Endereço Sesi Diadema: Avenida Paranapanema 1500, Diadema – SP

Ingressos gratuitos em: sesisp.org.br/eventos