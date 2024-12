Unidades do Bom Prato do Grande ABCD celebram o Natal com almoço especial

Considerado um dos maiores programas de combate à insegurança alimentar da América Latina, as unidades do Bom Prato de Santo André, São Bernardo, São Bernardo II (Assunção), Vila Luzita e Diadema, administrados pela ONG Ficar de Bem, oferecem um almoço especial de Natal nesta terça feira (24). Para celebrar a data mais aguardada do ano, os restaurantes contam com um cardápio que inclui salada, prato principal, guarnição e sobremesa, pelo valor de 1 real. O atendimento acontece das 10h30 às 14h ou até atingir a cota.

O cardápio do almoço especial será composto por frango à parmegiana, macarrão com brócolis e bacon, arroz à grega, além de mini panetone de sobremesa.

“O Bom Prato é um exemplo de como uma política pública pode transformar vidas, oferecendo dignidade e esperança para quem enfrenta a vulnerabilidade alimentar. Nossa missão é garantir que todos tenham acesso a uma alimentação nutritiva, especialmente em uma data tão significativa como o Natal. É uma honra para a ONG Ficar de Bem fazer parte dessa iniciativa, que é mais do que uma refeição, é um gesto de acolhimento e solidariedade”, ressalta Evenson Robles Dotto, presidente da ONG Ficar de Bem.

Serviço:

Bom Prato Santo André

Endereço: R. Gen. Glicério, 718 – Centro, Santo André – SP, 09015-190

Bom Prato São Bernardo

Endereço: R. Nicolau Filizola – Jardim das Américas, São Bernardo do Campo – SP, 09725-760

Bom Prato São Bernardo II (Assunção)

Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 4381 – Jardim Colonial, São Bernardo do Campo – SP, 09850-305

Bom Prato Vila Luzita

Endereço: Estr. do Pedroso, 236 – Vila Luzita, Santo André – SP, 09132-180

Bom Prato Diadema

Endereço: Av. Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1904 – Inamar, Diadema – SP, 09970-160