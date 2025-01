UESP escolhe a corte do Carnaval Paulistano 2025

A magia do Carnaval paulistano já está no ar! No dia 08 de fevereiro, sábado, a União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP) convida o público para participar de um dos eventos mais tradicionais do Carnaval Paulistano: o Miss UESP: o concurso que irá eleger a Rainha do Samba, duas Princesas do Samba e o Passista de Ouro e de Prata, figuras emblemáticas que representarão o samba paulistano em 2025.

O encontro gratuito acontecerá no Memorial da América Latina, garantindo uma programação repleta de cultura, emoção e celebração da maior festa popular do Brasil. O evento conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, secretarias municipais de Cultura e Turismo, São Paulo Turismo e Memorial da América Latina.

Os portões serão abertos às 15h30, e, a partir das 16h30, o público poderá se animar com o espetáculo do Encontro de Batuqueiros, um show que traz toda a energia contagiante do samba de raiz. No intervalo do concurso, haverá o show do grupo Caju Pra Baixo, que vai apresentar um repertório repleto de sucessos e fazer todos entrarem no clima do Carnaval. O evento terá a participação especial de Dom Paulino.

Comandado pelos jornalistas Joyce Ribeiro e Thiago Simpatia, o concurso irá eleger a Rainha do Samba, as princesas e o Passista de Ouro, personagens que carregam o simbolismo e a representatividade da folia paulistana. Durante a festa, o repórter Jocimar Martins estará circulando pelo Memorial para entrevistar o público e captar as emoções e histórias que fazem parte dessa grande celebração.



E para quem não puder comparecer, o evento será transmitido ao vivo pelo canal da UESP no YouTube, permitindo que todos acompanhem a escolha da corte e a animação do Carnaval paulistano diretamente de sua casa. O evento é promovido pela União das Escolas de Samba Paulistanas, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e do Memorial da América Latina.

Serviço:

UESP 2025 – Escolha da Corte do Carnaval Paulistano

Data: 08 de fevereiro de 2025

Horário: 16h

Local: Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina na Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda – São Paulo/SP)

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre