Acadêmicos do Baixo Augusta anuncia ensaio neste domingo na Audio

A temporada do pré-carnaval de 2025 já começou, e o Acadêmicos do Baixo Augusta, maior bloco de carnaval da cidade e precursor da reocupação cultural de São Paulo, anuncia o primeiro ensaio deste ano. O evento será realizado neste domingo (26) na casa de shows Audio, na Zona Oeste da capital paulista. A festa, que acontece a partir das 12h, é gratuita e poderá receber mais de 3 mil pessoas, respeitando-se a lotação do espaço.

O tema do desfile deste ano é A Força dos Nossos Pagodes, uma referência à canção do homenageado deste ano, o cantor e compositor Jorge Aragão. O ensaio do Acadêmicos do Baixo Augusta terá a presença dos cantores Simoninha, André Frateschi, Bruna Pazinato e Hevelson Oliveira, acompanhados da Banda do Baixo Augusta. A programação poderá receber participações surpresas de artistas e celebridades.

No local, os foliões poderão desfrutar de um garden, um ambiente que amplia a área ao ar livre e facilita a circulação. O espaço contará com bares, lanchonetes, um espaço destinado a fumantes e sistemas de acessibilidade voltados para Pessoas com Deficiência (PCD).

A organização já prevê também outros ensaios, realizados pela Baixo Augusta Produções, para os dias 2, 9 e 16 de fevereiro. Todos os encontros serão no mesmo local. O Acadêmicos do Baixo Augusta desfilará no dia 23 de fevereiro e a concentração será na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação.

Serviço

Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta 2025 I Audio

Data: De 26 de janeiro a 16 de fevereiro

Ingressos: gratuitos, mediante lotação

Abertura: 12h

Local: Audio

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, São Paulo, 05001-100

Capacidade: 3.200 pessoas

Classificação: 18 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis.

Acesso para pessoas com deficiência: SIM

Acesso para PNE: SIM

Local para alimentação: SIM

Wi-Fi: SIM