Acadêmicos do Baixo Augusta anuncia ensaios gratuitos 

No embalo de celebração, o Acadêmicos do Baixo Augusta, maior bloco de carnaval da cidade e precursor da reocupação cultural de São Paulo, anuncia o primeiro ensaio deste ano. A festividade, sob o tema A Força dos Nossos Pagodes!,em homenagem ao sambista Jorge Aragão, será realizada no próximo 26 de janeiro, na Audio, Zona Oeste da capital, a partir das 12 horas. O acesso é gratuito e a capacidade está sujeita à lotação do espaço.

Como tradição, Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, agitará o público ao lado dos cantores André Frateschi, Bruna Pazinato e Hevelson Oliveira, juntamente com a Banda do Baixo Augusta.

O Acadêmicos do Baixo Augusta já tem programados os próximos ensaios, que também vão acontecer na Audio, durante os dias 2, 9 e 16 de fevereiro, no mesmo horário. Os ensaios podem receber participações especiais surpresa. O espaço, que tem capacidade para 3.200 pessoas, também oferece acessibilidade e praça de alimentação.

Serviço

Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta 2025 I Audio

Data: De 26 de janeiro a 16 de fevereiro

Ingressos: gratuitos, mediante lotação

Abertura: 12h

Local: Audio

Endereço: Avenida Francisco Morato, 694, Água Branca, São Paulo, 05001-100

Capacidade: 3.200 pessoas

Classificação: 18 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis.

Acesso para pessoas com deficiência: SIM

Acesso para PNE: SIM

Local para alimentação: SIM

Wi-Fi: SIM

Mais informações nos Instagram do Acadêmicos do Baixo Augusta e Audio

Serviço do Desfile

Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 23 de fevereiro de 2025

Concentração: 13h

Início: Pontualmente às 14h

Término: 19h

Concentração na Rua da Consolação, próximo à Av. Paulista