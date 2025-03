Turismo paulista deve movimentar R$ 340 bilhões neste ano

O turismo em São Paulo seguirá sua trajetória de crescimento em 2025, com previsão de um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 340 bilhões (valor estimado), representando uma alta de 3,65% em relação ao ano anterior. É o que projeta o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

A projeção está alinhada com as estimativas mais conservadoras para o PIB geral do estado, mas se destaca por evidenciar o crescimento contínuo do setor, que tem superado a média da economia paulista. Desde 2021, o turismo tem demonstrado forte desempenho de recuperação e crescimento estrutural, com aumento constante de sua participação econômica no estado.

Em 2023, o setor já havia ultrapassado os índices pré-pandemia, e a recuperação tem sido impulsionada principalmente pela expansão da oferta de serviços turísticos e pela posição central de São Paulo como um dos destinos mais atrativos, tanto para turistas domésticos quanto internacionais.

A projeção do Centro de Inteligência da Economia do Turismo para este ano é de que 51 milhões de turistas circulem no estado, sendo 48,5 milhões domésticos e 2,5 milhões internacionais.

A combinação de forte demanda interna e os investimentos crescentes em infraestrutura turística garantirão a continuidade do crescimento do setor, que deverá representar 9,7% do PIB paulista até o final de 2025. “O turismo de São Paulo mantém sua trajetória de crescimento acima da média. O Estado é o maior receptor de turistas do país e tem a maior participação na economia do turismo nacional, estando preparado para atrair novos investimentos”, afirma o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Para Lucena, os números refletem o dinamismo e o potencial de São Paulo como catalisador de investimentos e oportunidades. “Projetamos a criação de 33 mil novos empregos diretos este ano. Trata-se de um crescimento consistente”, complementa.

Com esse cenário favorável, São Paulo reafirma sua posição como um dos maiores polos turísticos do Brasil, e o setor de turismo se mantém como um dos principais motores da economia paulista.