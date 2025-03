Atividade turística é bem avaliada por moradores de destinos paulistas

O impacto da atividade turística foi bem avaliado por 85% dos moradores paulistas, trazendo benefícios para a economia, o meio ambiente, as atividades culturais e o planejamento estratégico do município, segundo a Pesquisa de Percepção do Turismo (2024-2025) , realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), com o apoio dos municípios.

De acordo com a população, o turismo ajuda a impulsionar atividades socioculturais (74,3%), pois estimula a realização de eventos, feiras e celebrações que preservam o legado e as tradições regionais. O turismo também exerce um papel de destaque no planejamento e na gestão do município (68,6%), com benefícios diretos na infraestrutura e logística local, facilitando os deslocamentos da população.

A economia local também ganha com a atividade turística, na opinião de 66,4% dos entrevistados, já que acrescenta renda e oportunidades de emprego aos moradores. Por fim, a atividade turística beneficia o meio ambiente, na opinião de 64,2% da população, uma vez que valoriza a biodiversidade e os recursos naturais do município.

Algumas regiões turísticas de São Paulo, como a de Mananciais, Aventura e Negócios, avaliaram acima da média (75%) os impactos ambientais do turismo. A região é formada por municípios da Grande SP: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista.

“Um dos princípios básicos da atividade turística é que ela beneficie, primeiramente, aquele que mora no próprio município, acrescentando oportunidades de emprego aos moradores e elevando os indicadores socioeconômicos”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Embora o turismo seja visto principalmente como benéfico para as cidades do Estado de SP, com impacto positivo na economia e na infraestrutura, a pesquisa também capta a necessidade de mitigar eventuais impactos negativos, como o aumento do fluxo de veículos e a sobrecarga de alguns serviços públicos, com implicações importantes para políticas públicas.

A pesquisa realizada pelo CIET-SP ocorre pelo quinto ano consecutivo. Os dados coletados fornecem uma base sólida para os gestores municipais de turismo medirem e monitorarem a satisfação local com o turismo e a percepção dos habitantes com o impacto sociocultural, ambiental e econômico da atividade turística, garantindo um crescimento sustentável do turismo paulista.

SOBRE A PESQUISA

É a quinta vez que a pesquisa é realizada pela Setur-SP. Perguntas de perfil e de opinião foram compartilhadas por meio de um formulário online no período de 21 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025, contabilizando 30.016 formulários válidos respondidos por 438 municípios. Entender como o turismo é percebido pelos munícipes é fundamental para avaliar a continuidade e/ou a necessidade de eventuais ajustes na gestão de destinos turísticos.