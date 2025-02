Conselho do Distrito Turístico debate avanços e projetos para 2025

Nesta terça-feira (25), o Conselho Gestor do Distrito Turístico Portal da Mata Atlântica reuniu prefeitos e gestores de turismo de Ibiúna, Juquiá, Miracatu, Piedade e Tapiraí para apresentar um balanço das ações realizadas desde sua criação, em junho de 2024, e discutir projetos para 2025.

O encontro ocorreu na sede do CODIVAR (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul), em Juquiá, reunindo conselheiros, gestores públicos e empreendedores dos municípios que integram o distrito. A reunião foi conduzida pela Presidente do Conselho Gestor, Patrícia Haberkorn, e contou com a participação do presidente do CODIVAR e da vice-prefeita anfitriã, Ana Emília.

Um dos principais pontos debatidos foi a necessidade de investimentos nas estradas da região, fundamentais para melhorar a mobilidade de moradores e turistas. Um trabalho de priorização dessas melhorias já está em andamento.

Capacitação profissional e desenvolvimento regional

Entre os avanços apresentados, a secretária-executiva do Conselho do Distrito Turístico, Daniela Gerdenits, destacou a criação de um portfólio dos empreendimentos do Distrito Turístico, utilizado para divulgação em feiras e eventos do setor. Atualmente, já são 10 empreendimentos listados.

Além disso, a qualificação da mão de obra é uma prioridade. Foram divulgadas vagas de emprego e anunciadas parcerias com Senac e Sebrae para cursos de guia de turismo e turismo de aventura.

A secretária-executiva da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Luciane Leite, representando o secretário Roberto de Lucena, destacou o impacto do programa Academia do Turismo, lançado em 2024, que já ofereceu 22 mil vagas de cursos gratuitos em áreas como hospitalidade e eventos.

“Na Academia, ligamos as duas pontas, o empreendimento e o profissional. Perguntamos o que os empreendimentos precisam, quais as competências que procuram e quais as vagas disponíveis. Com base nisso, oferecemos cursos aos profissionais, que são motivados porque há várias oportunidades, e depois são absorvidos pelo mercado”, explicou Luciane Leite.

Outro destaque foi a importância da marca “Vale do Ribeira” e da adoção de práticas ESG (sigla para Meio Ambiente, Social e Governança). O consultor da InvestSP, Gustavo Grisa, reforçou que o diferencial do distrito é a preservação da Mata Atlântica, que chega a 95% em algumas áreas.

No campo da identidade regional, a Presidente do Conselho, Patrícia Haberkorn, anunciou que estão sendo aprofundados estudos para a criação de uma marca exclusiva do distrito, fortalecendo a divulgação do destino e dos empreendimentos.

Foram destacadas ainda ações para o desenvolvimento do distrito, como sua inserção em foros de sustentabilidade oficiais, a participação em feiras internacionais para atrair investimentos e promover o turismo, além da produção de um vídeo institucional para divulgação do destino.

Estiveram presentes na reunião o vice-presidente do Conselho do Distrito, Fernando Vannucci, a vice-prefeita de Juquiá, Ana Emília Messias Hojeje, o presidente do CODIVAR e prefeito de Pariquera-Açu, Wagner Costa, o prefeito de Piedade, Geraldo Pinto de Camargo Filho, o prefeito de Ibiúna, Mário Pires, representantes do turismo de Miracatu e Tapiraí, além de membros da Fundação Florestal, Sebrae, Senac e conselheiros dos 10 empreendimentos do Distrito.