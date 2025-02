São Paulo aposta em destinos de praia e serra para atrair turistas estrangeiros

Com gastronomia premiada, a maior oferta de parques temáticos da América Latina e praias que constam entre as mais bonitas do Brasil, o Estado de São Paulo participa do Fórum de Turismo – Conexão Europa, em Lisboa, levando a beleza natural de praias do Litoral Norte, além de roteiros de charme e de cicloturismo de uma das serras mais emblemáticas do Brasil: a Mantiqueira Paulista.

A cidade mais alta do país, Campos do Jordão, conhecida como suíça brasileira, é um dos destinos de serra que se destacam na Mantiqueira Paulista, com seus cenários de natureza deslumbrantes, rota obrigatória de ciclistas e o maior festival de música clássica da América Latina. Se a pedida são os banhos de mar, as praias do Litoral Norte, que constam nos rankings do Trip Advisor como as mais bonitas do Brasil, também estão entre os destaques que a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) leva para o Fórum.

“São Paulo vive um momento muito importante no turismo. Temos uma diversidade de destinos, muita qualidade nas atrações, conectividade e uma hospitalidade única”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. Atualmente, o PIB do turismo ocupa 9,6% do PIB do Estado, de acordo com estimativa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) e movimentou R$ 315 bilhões em 2024, gerando 45 mil novos empregos formais.

Para Toni Sando, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau, é uma oportunidade de capacitar e aproveitar o potencial dos destinos paulistas para viajantes internacionais. “Estamos em uma fase de conversão da campanha SP Pra Todos, e conversar diretamente com agentes de viagens de Portugal, um grande público emissivo para o Brasil, é essencial e integra os esforços de participação em feiras especializadas, e de roadshows, em ações contínuas”, detalha.

O Fórum acontece dia 11 de março, com transmissão pela Record Europa e Record News Internacional, e veiculado em 70 países. Ele antecede a 36ª Bolsa de Turismo de Lisboa 2025 (BTL), maior feira dedicada ao turismo em Portugal. A Setur-SP participa de reuniões estratégicas com operadoras, agências e redes hoteleiras.