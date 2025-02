Valoriza SP realiza workshop com 400 participantes

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR-SP) realiza o Valoriza SP, um evento presencial de valorização das instâncias de governança locais e regionais do turismo. Esta ação contará com a participação de representantes da Braztoa, Abav/SP, Visite SP, Azul Viagens, Orinter, Matueté e Enjoy Experience, que discutirão sobre os desafios e a importância da comercialização de destinos, experiências, oportunidades para os receptivos locais e cases de receptivo no Estado de São Paulo.

Vale destacar que o Valoriza SP tem um impacto relevante para toda a cadeia turística, seja na área pública quanto na privada, sendo um importante veículo para a retomada econômica do turismo e apresentação dos destinos turísticos paulistas. Já foram realizadas mais de 600 visitas a municípios e regiões turísticas, e registradas e catalogadas 150 boas práticas turísticas no Estado de São Paulo, incluindo a valorização da cultura local e regional com o registro dos potenciais turísticos de Quilombos e Povos Originários, assim como da produção associada ao turismo, alambiques, roteiros de cerveja artesanal, Turismo Náutico, Ecoturismo e Turismo de Sol e Praia.

“Com resultados positivos, este programa apoiou ações de engajamento e sensibilização para o desenvolvimento regional e possibilitou o acesso de municípios que ainda não haviam sido incluídos no Mapa do Turismo Estadual”, explicou Roberto de Lucena, titular da Setur-SP. Foram realizados workshops em diversas regiões turísticas, com temas importantes e estruturantes, disseminando boas práticas de turismo do próprio Estado para o público-alvo do programa. Nesse sentido, foram desenvolvidos 18 cursos para os gestores públicos e para os atores da Cadeia Produtiva. Os cursos foram desenvolvidos com base nos registros, conteúdo e boas práticas identificadas no Estado de São Paulo (acesso gratuito pelo site https:// www.valorizasp.com.br). Ainda em 2025 estão previstos nove workshops em diversas Regiões do Estado de São Paulo.

Serviço:

Workshop Valoriza SP

Iniciativa – SETUR-SP

Dia – quinta feira, 20 de fevereiro de 2025

Horário – das 9h30 às 13h00

Local – Praça Ramos de Azevedo, 254 – 1º andar – Centro